Gençlik düşünce kuruluşu TrNext, Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında hayata geçirildi

Gençlerin teknoloji, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında düşünce üretmesini, politika geliştirmesini ve karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden "TrNext - Türkiye'nin Teknoloji Temelli Gelişimi İçin Yeni Nesil Düşünce Ekosistemi Projesi" Erasmus+ Gençlik Programı'na kabul edilerek hayata geçirildi.

TrNext'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) koordinatörlüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağlayacak olan ve proje yürütücülüğünü Doç. Dr. Selim Hartomacıoğlu'nun üstlendiği TrNext'te geleceğin karar vericilerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Gençler fikir geliştiren, çözüm öneren ve yön veren konuma taşınacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "Projenin hedefi, ülkemizin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna gençlerin aktif katılımını sağlamak ve bu sürece düşünsel, stratejik ve yapısal katkılar sunabilecek bir altyapı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'de teknoloji alanında büyük bir gelişim ve dönüşüm olduğuna işaret eden Yılmaz, "Milli Teknoloji Hamlesi ile yalnızca üretim değil aynı zamanda vizyon üretimi de gerçekleştirecek bir sürece işaret etmektedir. Bu noktada TrNext projesi ile gençlerin sadece teknoloji tüketicisi değil, aynı zamanda fikir geliştiren, çözüm öneren ve politikaya yön veren bir konuma taşınması amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerin geleceğe yönelik düşünmesi sağlanacak"

Prof. Dr. Yılmaz, projenin amaçlarına ilişkin olarak, "Proje ile gençlerimiz günümüz dünyasının gereksinimlerine uygun olarak dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma, yapay zeka, veri politikaları, yerli üretim, teknoloji geliştirme, eğitim teknolojileri gibi alanlarda çözüm modelleri oluşturacak, bu modelleri somutlaştıracak ve yaygınlaştırılabilir hale getirecektir. Özetle gençlerin bu konularda geleceğe yönelik düşünmeye yönlendirmeleri sağlanacaktır." bilgilerini verdi.

Projenin üniversitenin stratejik gelişim planlarıyla da uyumlu olduğuna vurgulayan Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak sadece eğitim değil, aynı zamanda proje temelli kalkınmayı da önceliyoruz. TrNext Projesi ise Milli Teknoloji Atölyesi projesinin devamında gerçekleşecek bir projedir ve Türkiye'nin teknoloji temelli kalkınma hedeflerin gençlik eliyle katkı sunan önemli bir adımdır ve üniversitemizin öncülüğünde şekillenmesi bizim için stratejik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

"TrNext geleceğin karar vericilerini yetiştirecek"

Projenin yürütücülüğünü yapan Doç. Dr. Selim Hartomacıoğlu ise RTEÜ öncülüğünde yürütülen TrNext'in Türkiye'de gençlerin merkezde olduğu, teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşüm temalarında düşünce üreten ilk gençlik odaklı düşünce ekosistemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Hartomacıoğlu, "Bu yönüyle yalnızca bir proje değil, uzun vadeli vizyona sahip, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı amaçlayan bağımsız bir yapı inşa edilmektedir. Gençlerin fikir geliştirdiği, alanında uzmanlarla etkileşime geçtiği ve ulusal politikalara yön verebilecek öneriler ürettiği bir platform oluşturulacaktır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin bağımsızlaşmasına, teknoloji temelli büyümesine ve stratejik gelişimine katkı sağlayacak, raporlar, öneriler ve politika taslakları hazırlayan, dinamik ve katılımcı bir sistem kurmayı amaçladıklarını belirten Hartomacıoğlu, "TrNext, bu yapısıyla sadece bugünün değil, geleceğin karar vericilerini yetiştirecek ve Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine gençliğin enerjisiyle yön verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlayacak"

Projenin amaçlarına değinen Hartomacıoğlu, projeyle Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna somut katkılar sağlayacak, teknoloji odaklı kalkınma modelini sadece üretimle değil, düşünsel derinlikle de destekleyecek bir yapı oluşturulmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Hartomacıoğlu, şöyle devam etti:

"TrNext projesi, gençlerin teknoloji, dijital dönüşüm ve inovasyon alanlarında sadece kullanıcı değil aynı zamanda çözüm üreten, yön veren ve strateji geliştiren bireyler olarak yetişmesini sağlayacaktır. Böylece gençlerin düşünce üretme, süreç yönetimi ve politika geliştirme kapasiteleri gelişecek, ülkemizin teknoloji temelli büyüme hedeflerine gençlik eliyle katkı sunulacaktır. Proje, sürdürülebilir kalkınma vizyonuna hizmet edecek fikirlerin oluşması için güçlü bir zemin sağlayacaktır."