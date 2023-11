NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now hizmeti, Kasım ayına özel indirimle kullanıcılara sunuluyor. İndirimle birlikte fiyatlar düşerken, yeni oyunlar da kütüphaneye ekleniyor.

GeForce Now Fiyatı İndirimde!

NVIDIA tarafından sunulan ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcısı olan GeForce Now, farklı fırsatlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son olarak Kasım ayına özel olarak hizmet için bir indirim yapıldı. İşte indirimin ardından GeForce Now fiyatı…

GeForce Now fiyatı için indirim

Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcılara uzak bir yüksek performanslı bilgisayara bağlanarak oyun oynama imkanı tanıyan bir hizmettir. Türkiye için Turkcell aracılığıyla sunulan servis, özellikle donanımı düşük seviyede ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

Kasım ayı kapsamında yapılan indirimle birlikte GeForce Now 11 + 1 Aylık planın fiyatı 2 bin 280 TL'den 990 TL'ye düştü. Yüzde 57 oranında bir indirim söz konusu. 6 aylık ve 3 aylık planların fiyatları ise sırasıyla 1.250 TL'den 690 TL'ye ve 650 TL'den 390 TL'ye düştü. 1 aylık plan içinse hiçbir bir indirim yapılmadı.

Yapılan indirimin ardından GeForce fiyatları şu şekilde;

GeForce Now PlanıNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı 11 + 1 aylık2 bin 280 TL990 TL (-57%)6 aylık1.250 TL690 TL (-45%)3 aylık650 TL390 TL (-40%)1 aylık270 TL270 TL (-0%)BasicÜcretsizÜcretsiz

GeForce Now kullanıcılarına yeni sunulan oyunlar

Bunun yanı sıra GeForce Now kütüphanesine yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Son olarak bu hafta Bus Simulator 21'den Chivalry 2'ye, Hearts of Iron 4'ten The Surge 2'ye kadar pek çok yapım oyunculara sunuldu.

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;

Breathedge

Bridge Constructor: The Walking Dead

Bus Simulator 21

Chivalry 2

Dungeons 4

Hexarchy

Hearts of Iron 4

I Am Future

Imagine Earth

The Invincible

Land of the Vikings

Saints Row IV: Re-Elected

SHENZHEN I/O

Supraland: Six Inches Under

The Surge 2

Thymesia

Tropico 6

West of Dead

