GeForce Now'a 10 yeni oyun eklendi

2019'da patlak veren koronavirüs pandemisinde popülaritesini son derece artıran platformlardan birisi de GeForce Now. Platform, özellikle son zamanlarda yaptığı zamlarla gündeme gelse de kütüphanesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler GeForce Now'a 10 yeni oyunun ekleneceği yönünde. İşte yeni GeForce Now oyunları!

GeForce Now kütüphanesine eklenen 10 yeni oyun

Bünyesinde bini aşkın oyun bulunan GeForce Now, her hafta yeni yapımları oyunculara sunmaya devam ediyor. Son olarak 10 yeni oyun, abonelerinin beğenisine sunuldu. Peki bu haftanın oyunlar hangileri?

Gigantic: Rampage Edition (Steam, Nisan 9)

Inkbound 1.0 (Steam, Nisan 9)

Broken Roads (Steam, Nisan 10)

Infection Free Zone (Steam, Nisan 11)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Xbox ve PC Game Pass, Nisan 11)

Backpack Battles (Steam)

Fallout 4 (Steam)

Fallout 76 (Steam, Xbox ve PC Game Pass)

Ghostrunner (Epic Games Store)

Terra Invicta (Xbox ve PC Game Pass)

Liste dolu! GeForce Now'a yeni eklenecek oyunlar belli oldu

Son yıllarda birçok hizmet sağlayıcısı, daha fazla para kazanabilmek için kullanıcılarına reklam göstermeye başladı. Şimdiye kadar Netflix ve Disney+ gibi yayın platformları bu uygulamaya gitmişken, GeForce Now da bunlar arasına katılıyor.

NVIDIA sözcüsü Stephanie Ngo tarafından kısa süre önce yapılan ilgili açıklamada "Ücretsiz kullanıcılar, bir oyun oturumu başlatmak için kuyrukta beklerken iki dakikaya kadar reklam görmeye başlayacak" ifadelerine yer verildi.

GeForce Now PlanıFiyatı Premium – 11 + 1 aylık2 bin 880 TLPremium – 6 aylık1.580 TLPremium – 3 aylık800 TLPremium – 3 + 3 aylık800 TLPremium – 1 aylık340 TLHaftalık 10 Saat240 TLBasicÜcretsiz

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!