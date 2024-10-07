Gaziantepli Öğrenciler TEKNOFEST'te İkincilik Elde Etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'ten TEKNOFEST'e katılan 4 öğrenci, projeleriyle üçüncü denemede başarı elde etti.

Gaziantep'te yaşayan 4 öğrenci, 2022'te düzenlenen TEKNOFEST'te katılmak için "Hezarfen Tech" isimli takım kurdu.

TEKNOFEST kapasımda uçuş simülasyonu için kod hazırlayan takım, 2022'de katıldıkları yarışmadan beklediği sonucu alamadı.

Çalışmalarını daha da geliştirip başarı elde etmek için mücadelelerinden vazgeçmeyen takım, bu süreçte 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremleri yaşadı.

Depremlerin ardından gelen günlerde öğrenciler, tekrar katıldıkları TEKNOFEST'te ikinci aşamaya geçemedi.

Bu yıl hem üniversite sınavına hazırlanan hem de projelerini daha da geliştirmek için azimle çalışan öğrenciler, 2-6 Ekim'de Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te ikincilik elde etti.

Takım üyelerinden Ali Eren Al, AA muhabirine, mücadelelerinden vazgeçmeyerek başarıyı yakaladıklarını anlattı.

Bu süreçte 6 Şubat 2023'teki depremlerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Al, "Hayatın size sunduğu şeyler sizin beklentilerinizden farklı gelişir. 6 Şubat 2023'te biz Gaziantepliler olarak büyük bir felakete uyandık. Raporumuzu yüklemek üzerdeydik ancak bu deprem gerçeği bizi biraz aksattı, sürecimiz kötü işledi. Ondan sonra düzelemedik ve o sene yarışmanın ikinci aşamasını geçemedik." diye konuştu.

"Yarım kalan hayalleri gerçekleştirmek istedik"

Bu yıl sınava hazırlandıkları için ilk etapta TEKNOFEST'e katılmayı düşünmediklerini dile getiren Al, şöyle devam etti:

"Yarım kalan hayallerimizi gerçekleştirmek istiyorduk. Bu yüzden sınava o kadar çalışmamıza rağmen gece yarısı yatmadan önce, okulda vakit bulduğumuz sürelerde sürekli bu projeye çalışmaya devam ettik. Sonrasında ilk iki aşamayı geçerek finallere kalmaya hak kazandık. Üniversite sınavları bittiğinde hepimizin sonuçları iyi geldi. Hepimiz Türkiye'de derecelerle istediğimiz yerleri kazandık. Ondan sonra projemize tam odaklanarak çalışmaya devam ettik."

Al, mücadelelerinden vazgeçmedikleri kod yazımı projesiyle TEKNOFEST Adana'da Uçan Araba Simülasyon Yarışması'nda ikincilik ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Takım üyelerinden Ahmet Kaplan da Uçan Araba Simülasyon Yarışması kapsamında lise kategorisinde otonom araç kodladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize verilen simülasyonda sadece tek bir kod yazdık. Bu tek kod otonom bir şekilde durakları, hava durumlarını ve arızaları tespit ediyor ve buna göre kendi kararlarını, insana gerek kalmadan alıyor. Biz her şeyi kendiliğinden tespit eden ve her kararı kendisi alan otonom bir araç kodladık bunların hepsini simülasyon ortamında yaptık."