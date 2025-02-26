Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?

Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda konuşmacı olarak yer alan Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal, dijital medya ve etik konusuna ilişkin, "Haber üretiminde biz gazeteciler de sosyal medyadaki etkileşim rüzgarına kapılırsak etik değerler sınavından geçebilmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yapan 100'den fazla gazeteci, TİGAD tarafından düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda buluştu.

Yıllardır medya sektörüne emek veren isimleri Çankırı'da bir araya getiren çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cengiz Ekrem Teymur üstlendi. Haberler.com Yazı İşleri Müdürü Ayça Elal ise "Dijital Medyanın Etik Değerler Sınavı" konusunda deneyimlerini paylaştı.

"SOSYAL MEDYA GAZETECİLER İÇİN MAYINLI BİR ARAZİ"

Sosyal medyanın haber kaynağı olarak sektöre dahil olmasının etik sorunları başka bir boyuta taşıdığını vurgulayan Elal, "Sosyal medya, anlık paylaşım ve küresel boyutta erişim gibi olumlu özelliklerinin yanı sıra kimlik yönetimi, viral içerikler, yanlış bilgilerin hızla yayılması gibi konularda biz gazeteciler için adeta mayınlı bir arazi. Bir paylaşımı haberleştirirken sağlamasını yapmamız gereken birçok konu var. Bilginin doğruluğunu mutlaka teyit etmeli, mahremiyet ve gizliliğe özen göstermeli, telif haklarını ihlalden kaçınmalıyız. Sosyal medyada sadece etkileşim uğruna oluşturulan içerikleri süzgeçten geçirmeden haberleştirerek gerçeğe dönüşmesine yol açmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Bill Gates'in 1996 yılında kaleme aldığı makaleye atıfta bulunan Ayça Elal, konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Gates 'İçerik kraldır' demişti. Ancak zalim bir krala dönüşüp dönüşmemesi medyanın elinde. Haber üretiminde biz gazeteciler de sosyal medyadaki etkileşim rüzgarına kapılırsak bu etik sınavından geçebilmemiz mümkün değil."

Gazeteci Ayça Elal: Medya kuruluşları sosyal medyanın oluşturduğu etkileşim rüzgarına kapılmamalı
Haberler.com / Ayça Elal - Teknoloji
img

Trump bu parayı getirene hem vatandaşlık hem de oturma izni verecek
img

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
img

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, Üsküdar Üniversitesi'nde işe başladı

Lütfü Savaş, özel üniversitede hoca oldu
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.