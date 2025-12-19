Gazeteci Alişer Delek: Yapay zekâdan kaçamayız, asıl mesele doğru soruyu sormak

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen "Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı"nda konuşan Sözcü TV eski Genel Müdürü Alişer Delek, yapay zekânın gazeteciliğin yönünü köklü biçimde değiştirdiğini belirterek, "Yapay zekâyı kullanmak kadar, ona doğru soruyu sormak da hayati önemde" dedi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci oturumunda "Türkiye'de Dijital Habercilik ve Medya" paneli düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan Delek,yapay zekanın medya sektöründeki kullanımını değerlendirdi.

"YAPAY ZEKA KAÇAMAYACAĞIMIZ BİR OLGU"

Delek, yapay zekânın gazetecilikte artık kaçınılmaz bir araç haline geldiğini vurguladıve"Biz Google ile doğduk. Yapay zekâ da bundan farklı değil. Kaçamayacağımız bir olgu. Önemli olan onu gazetecilik ilkelerini unutmadan kullanmak." dedi.

"EN İYİ ARKADAŞIM GİBİ, AMA TEK BAŞINA YETMEZ"

Yapay zekâyı aktif ve çoklu şekilde kullandığını belirten Delek, birden fazla yapay zekâ aracıyla çalıştığını ve bunları birer gazeteci gibi eğittiğini söyledi. Delek,"Bir tane değil, dört yapay zekâ kullanıyorum. Hepsini eğittim, çapraz doğrulama yapmayı öğrettim. Sabah köpeğimi gezdirirken bile yapay zekâlarla haber sohbeti yapıyorum." sözleri ile katılımcıları şaşırttı.

"ASIL MESELE DOĞRU SORUYU SORMAK"

Delek, yapay zekânın yanlış yönlendirici sonuçlar üretebildiğine dikkat çekerek, gazetecinin rolünün burada belirleyici olduğunu ifade etti ve"Yapay zekâya 'Yeni İçişleri Bakanı kim?' diye sormuyorum. 'Resmî bir açıklama var mı?' diye soruyorum. Bu aşamada en önemli şey, yapay zekâya doğru soruyu sormak." şeklinde konuştu.

KURGU İLE GERÇEĞİ AYIRMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR

Yapay zekâ ile üretilen içeriklerin giderek daha gerçekçi hale geldiğini belirten Delek, kurmaca haber ile gerçek haber arasındaki farkın ayırt edilmesinin her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Deneyimli gazeteci, "Videolar ayırt edilemez hale geldi. Bunun nasıl ayırt edileceğini ben de bilmiyorum. Bu yüzden hâlâ gazetecilere ve güvenilir kaynaklara ihtiyaç var." dedi.

Delek, dijitalleşmeyle birlikte artan "tık" ve izlenme kaygısının gazetecilikte ahlaki bir erozyona yol açtığını belirterek, okura yeniden doğru ile yanlışı ayırt etmeyi anlatmak gerektiğini vurguladı.