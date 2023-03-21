Galaxy Z Fold 5'in tasarımı nasıl olacak?

Galaxy Z Fold 5 tasarım açısından kullanıcılara neler sunacak ve hangi yenilikler ile gelecek? İşte ayrıntılar!

Katlanabilir telefon sektöründe önemli bir pazar payını elinde bulunduran Samsung cephesinde Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modelleri üzerinde çalışmalar sürüyor. Katlanabilir telefonlarla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıktı. Peki Galaxy Z Fold 5 tasarım açısından kullanıcılara neler sunacak ve hangi yenilikler ile gelecek?

Galaxy Z Fold 5 nasıl bir tasarım sunacak?

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre Galaxy Z Fold 5 selefiyle benzer bir tasarıma sahip olacak. Bunun dışında Samsung, daha geniş dış ekran bekleyenlerin aksine ekran boyutlarında bir değişiklik yapmayacak. Ayrıca selefinden 0,2 mm ince olacak ve 254 gramlık bir ağırlıkla vitrine çıkacak.

Katlanabilir telefonda katlandığı zaman ekrandaki kırışıklığı minimum düzeye indirebilen yeni bir menteşe tasarımı kullanılacak. Aynı zamanda henüz detayları tam olarak belli olmasa da yeni bir dokunmatik ekran teknolojisinin yer alacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Fold 5 için geri sayım: Kamera özellikleri belli oldu!

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen sene tanıtılan Galaxy Z Fold 4 modelinin teknik özellikleri şöyle:

Samsung Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Katlı Halde Boyut: 155.1 x 67.1 x 15.8 – 14.2 mm

Açık Halde Boyut: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm

Ağırlık: 263 gram

Renk Seçenekleri: Siyah, Gri Yeşil, Bej

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) – 3.19 GHz – Adreno 670

Ekran: 7.6 inç – 1812×2176 piksel – Dinamik AMOLED 2X – 1200 nit – HDR10+

Kapak Ekranı: 6.2 inç – 904×2316 piksel – 120 Hz – Dinamik AMOLED 2X

Bellek / RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB – 512 GB – 1 TB (UFS 3.1)

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2

Batarya: 4400 mAh – 25W hızlı şarj – 15W kablosuz hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 arayüzü

Diğer özellikler: Gorilla Glass Victus+ koruma, IPX8 sertifikası, Darbeye ve çiziklere karşı dayanıklı alüminyum çerçeve

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.