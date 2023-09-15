Fujifilm GFX100 II İstanbul sokaklarında tanıtıldı

Fujifilm, yeni modeli GFX100 II için İstanbul sokaklarında çekilen aksiyon dolu bir tanıtım filmi yayınladı. Filmde, kameranın sinematografik görüntüleri ve özellikleri gösterildi. Tanıtım filmi, Ahmet Bayer'in yönetmenliğinde çekildi ve Türkiye pazarına giriş duyuruldu.

Fujifilm, GFX Serisinin yeni modeli GFX100 II için tanıtım filmi çekti. Görüntü yönetmeni Ahmet Bayer'in imzasını taşıyan film, aksiyon dolu sahneleri ve sinematografik görüntüleriyle İstanbul sokaklarında çekildi. İşte ayrıntılar…

Fujifilm GFX100 II modelinin Türkiye pazarına girişi, İstanbul'da çekilen tanıtım filmiyle duyuruldu!

Fujifilm, uzun metraj filmden müzik klibine, modadan reklama ve kısa filme kadar pek çok sanatsal projeye imza atmış Fujifilm GFX serisi kameralarına bir yenisini daha ekledi. Yeni özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken GFX100 IImodelinin sinema alanında sunduğu yenilikleri göstermek için ödüllü yönetmenlerle çalışıldı.

Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple Eminönü, Karaköy, Bahçeköy ve Beykoz'da, 4 günde çekilen tanıtım filmindeki tüm görüntüler drone görüntüleri de dahil olmak üzere GFX100 II ile çekildi. Filmin hem yönetmenliğini hem de görüntü yönetmenliğini Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Bayer üstlenirken, ikinci görüntü yönetmen ve yaratıcı yapımcılığını ise ödüllü görüntü yönetmeni Arda Yıldıran yaptı.

Fujifilm'in yeni amiral gemisi GFX100 II tanıtıldı!

Biririni tanımayan bir kadın ve bir erkeğin bilinmeyen bir sebepten ötürü birlikte kötü adamlardan kaçması üzerine kurgulanan tanıtım filmi, kameranın sınırlarını zorlamak için aksiyon sahneleri, motosiklet ve araç takibi, aktüel çekimler ve düşük ışıklı atmosferlerden oluşan sahnelerle tasarlandı.

"GFX100 II, vadettiği dinamik aralığı ve renk uzayını bize göstermeyi başardı"

GFX100 II elde yapılan çekimlerde sunduğu titreşim önleme özelliği, hareketli nesnelerde kaçırmadan netlik takibi yapabilmesi, sunduğu yüksek dinamik aralığı ve sinematik görüntülerle hem Ahmet Bayer'den hem de Arda Yıldıran'dan çekimler sonunda tam not aldı.

Ahmet Bayer kamerayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu kamerayı geleneksel kameralarla çalışan bir görüntü yönetmeni olarak sahada nasıl kullabileceğimiz üzerine bir çekim yapmak istedik. Kameranın sahip olduğu büyük sensörün yarattığı ışık algısı ve derinlik algısının filmimize ne kadar büyük bir özgürlük sağladığı ne kadar etkileyici görüntüler yaratılabileceğinin sinyallerini verdiğini görmek büyük keyif verdi bize.

Ayrıca kamerada geleneksel kameralarda olmayan gövde içi imaj stabilizasyon sistemi var. Bu özellik istenmeyen sarsıntıları çok başarılı bir şekilde önledi ve aksiyon için istediğimiz devinimi sağladı. Nesne takip özelliği de motosiklet sahnelerinde kullandık. Bütün plan boyunca yüksek hızda iç içe geçmiş motorları bile takip etmekte zorlanmadı.

Bunun yanı sıra 6400 ISO'lara kadar çıkmamızı gerektiren mum ve kibrit ışığındaki ortamlarda bile istediğimiz atmosferi yaratabildik. Sonuç olarak kamera, vadettiği dinamik aralığı ve renk uzayını bize göstermeyi başardı."

Fujifilm GFX100 II ile çekilen tanıtım filmi The Tempting Runic, YouTube üzerinden izlenebiliyor.