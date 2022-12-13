FTX kurucusu tutuklandı! İşte detaylar

Geçtiğimiz aylarda beklenmedik şekilde iflasını açıklayan FTX borsası, ABD yetkililerini harekete geçirdi. FTX kurucusu Sam Bankman-Fried, ABD savcılarının emriyle Bahamalar'da tutuklandı.

FTX kurucusu, Bahamalar'da tutuklandı

2019'da kurulan ve merkezi Bahamalar'da bulunan borsa, geçtiğimiz ay yaşanan skandal nedeniyle iflas ettiğini açıkladı. Yatırımcıların 3 gün içerisinde toplam 6 milyar dolar para çekme talebi karşısında iflas başvurusunda bulunan şirketin müşteri fonlarını yatırım için kullandığı ortaya çıktı. Bir başka deyişle FTX'in çöküş süreci, Bankman-Fried'in hedge fonu Alameda Research'e milyarlarca dolarlık kripto kredisi için yatırımcı fonlarını teminat gösterdiği raporlanmasıyla hızlandı.

ABD Senatosu, Bankman-Fried'ın şirketin iflas süreci ile ilgili ifade vermesi gerektiğini duyurdu. Bankman-Fried, ifade vermeyi kabul etmesine rağmen Bahamalar'da tutuklandı.

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ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Twitter'da federal hükümetin "İddianamenin mührünü sabah açacağız." ifadelerine yer verdi. New York Times'a göre Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarıyla yargılanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Bankman-Fried, herhangi bir cezai sorumluluğu olmadığını düşündüğünü ifade etti. Bununla birlikte Bankman-Fried, New York Times'ın Dealbook Summit'te 30 Kasım'da verdiği bir röportajda, "Asla dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." demişti.

Bahama Başbakanı Philip Davis yaptığı açıklamada, "Bahamalar ve ABD'nin, halkın güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sorma konusunda ortak çıkarları var. Bu konuyu titizlikle takip edeceğiz." ifadelerine yer verdi.