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Ford, Tesla Şarj İstasyonlarını Kullanmaya Başlıyor

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Ford elektrikli araç sahipleri, bugünden itibaren Tesla şarj istasyonlarını kullanabilecek. Bu uygulama, otomobil sektöründe heyecan yarattı. Ford, Tesla istasyonlarını kullanabilmek için bağlama aygıtını değiştirmesi gerekiyor. Ücretler FordPass uygulaması üzerinden ödenebiliyor.

Ortaya çıkan son bilgilere göre Ford elektrikli araç sahipleri, bugünden itibaren Tesla şarj istasyonlarını kullanabilecek. Şu an için ilk etapta Amerika ve Kanada'da yürürlüğe girse de önümüzdeki dönemde globalde de göreceğimiz bu uygulama, otomobil sektöründe heyecan yarattı.

Elektrikli araba satışlarında büyük bir düşüş yaşayan Ford, alınan kararla birlikte Tesla araçların dışında bu istasyonları kullanan ilk marka olacak. Şirketin böylece 2024 yılındaki satışlarda önemli bir yükselme trendine gireceği öngörülüyor. İşte tüm detaylar…

Ford, Tesla istasyonlarını kullanmaya başlıyor!

Ancak Ford elektrik araç kullanıcılarının Tesla istasyonlardan faydalanabilmek için, bağlama aygıtını değiştirmesi gerekiyor. Bu aygıtın talep edildiği takdirde 30 Haziran'a kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılacağı, bu tarihten sonra ise 230 dolar ve vergilerle ücretlendirileceği açıklandı.

Kullanıcılar, FordPass uygulaması sayesinde Tesla şarj istasyonlarının yerini kolayca tespit edebilecekler. Ayrıca ücretler de direkt olarak uygulama üzerinden ödenebiliyor. 15 binden fazla Tesla istasyonunun Ford kullanıcılarına sunulması, müşteriler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Çünkü markanın yaşadığı en büyük sorunlardan biri, kullanıcıları için yeteri kadar şarj noktası sağlayamamasıydı. Ancak bu gelişmenin, artık şarj sırasında başka marka araçları da görecek olan Tesla sahiplerini pek memnun etmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu uygulamanın Amerika ve Kanada dışındaki diğer ülkelerde ne zaman başlayacağını ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Düşüş önlenemiyor! Tesla, 2024'te nereye gidiyor?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ford'un uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Tesla kullanıcıları ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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