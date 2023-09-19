Fiyat Performans Canavarı ASUS Vivobook 16X İncelemesi

Fiyat performans laptop incelemelerimizin yeni konuğu ASUS Vivobook 16X oldu. ASUS Vivobook 16X özellikleri neler? Test sonuçları ile birlikte ASUS Vivobook 16X inceleme sizlerle.

F/P canavarı ASUS Vivobook 16X inceleme!

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Yaratıcı işleriniz veya oyun keyfiniz için sunulan güçlü özellikler sayesinde bu bilgisayar, 12. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU'su ile çoklu görevleri kolayca halledebilmenizi sağlıyor. Ayrıca MUX1 Anahtarı ile grafik performansınızı kolayca ayarlayabilirsiniz. 1920×1200 piksel çözünürlüklü 120 Hz NanoEdge ekranı, ultra canlı renkler ve akıcı görseller sunarak görsel deneyiminizi en üst düzeye çıkarıyor.

Vivobook 16X, ultra-güçlü 12. Nesil Intel Core H serisi işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3050 laptop GPU'su ile fikirlerinizi gerçeğe dönüştürmek için üstün bir performans sunuyor. Bu şık ve güçlü bilgisayar ayrıca 512 GB SSD, 8 GB DDR4 bellek ve ultra hızlı WiFi 6E teknolojisi ile donatılmış.

Aynı anda birden fazla projede çalışıyor olsanız bile, 12. Nesil Intel Core i5-12450H işlemcisi, 8 çekirdekli performansı ile hepsini kolayca idare edebiliyor. İhtiyaç duyduğunuzda performans modunu kullanarak işlemci gücünü yükseltebilirsiniz, hatta 55 W ısıl tasarım gücüne (TDP) kadar çıkabilirsiniz.

NVIDIA Ada Lovelace mimarisine dayanan üstün bir NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU'ya ve profesyonel düzeyde render veya canlı yayın işleri gibi her türlü görevi hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacak gelişmiş GPU özelliklerine sahip olan Vivobook 16X, özel ücretsiz NVIDIA Studio sürücüleri ile geliyor, böylece en yüksek performansı ve kararlılığı elde edebiliyorsunuz.

Daha serin, sessiz ve hızlı bir deneyim için ASUS IceCool termal teknolojisi kullanılıyor. 8 mm, 6 mm ve 4 mm ısı boruları ile birlikte IceBlade fan, dizüstü bilgisayarınızı her koşulda serin tutuyor. 87 kanatlı fan ve pervane, sıvı kristal polimerden yapıldığı için hafif ve ince, bu da Intel Core işlemci ve NVIDIA grafik işlemcisinin toplam TDP'sini performans modunda sınırlamadan 70W'a kadar kullanmanızı sağlar.

Vivobook 16X, uzun pil ömrü sayesinde her zaman güçlü kalmanızı sağlar. Ayrıca hızlı şarj özelliği ile pilinizi sadece 30 dakikada %50'ye kadar şarj edebilirsiniz, böylece her zaman hazır olabilirsiniz. ASUS Antimicrobial Guard, bilgisayarınızın temizliğini korumaya yardımcı olur ve bakteri artışını %99.15'e kadar azaltıp hijyen konusundaki önceliğiyle sizi rahatlatıyor.

ASUS Vivobook 16X teknik özellikleri