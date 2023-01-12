FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı! Sizin oyunuz kime?
Teknoloji Haberleri
Merakla beklenen FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri nihayet başladı. Bunun için oyuncular da oy kullanabilirler.
Electronic Arts tarafından geliştirilip, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen FIFA 23 için Yılın Takımı seçmeleri başladı. Her sene gerçekleşen bu seçmeler için oyuncular da internet üzerinden oy verebilirler. Peki Yılın Takımı için nasıl oy verilir?
FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı!
Electronic Arts, FIFA için Yılın Takımı seçmelerini her sene, serinin son oyununda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl FIFA 22 için yapılan oylamalarda en iyi orta saha oyuncusu Nicolò Barella (Inter), forveti Karim Benzema (Real Madrid) ve kalecisi ise Thibaut Courtois (Real Madrid) seçilmişti.
FIFA 23'te bu senenin Yılın Takımı Oylamaları nihayet başladı. Etkinlik hakkında biraz bilgi verecek olursak; kaleciler, defans, orta saha ve forvet mevkileri için uygun olan oyuncularla bir takım oluşturup, oy vermeniz gerekiyor. En çok oy alan oyuncular ise kendi mevkilerine yerleşmiş oluyor ve böylece Yılın Takımı oluşuyor.
Müjde! Activision Blizzard oyunlarına Türkçe yerelleştirme geliyor
Yılın Takımı için seçebileceğiniz oyuncular
Forvetler:
Ben Yedder
Benzema
Borja Iglesias
Dembele
Foden
Gabriel Jesus
Gakbo
Giroud
Griezmann
Haaland
Lago Aspas
İmmobile
Joao Felix
Kane
Kolo Muani
Kulusevksi
Lewandowski
Martinez
Mbappe
Messi
Neymar Jr
Nkunku
Nunez
Osihmen
Rafael Leao
Salah
Son
Terrier
Vinicus Jr.
Vlahovic
Defanslar:
Acuna
Biraghi
Bremer
Clauss
Davies
Eder Militao
Frimpong
Grimaldo
Gvardiol
Hakimi
Hernandez
James
Joao Cancelo
Koulibaly
Kounde
Marquinhos
Otamendi
Romero
Ruben Dias
Süle
Thiago Silva
Tomori
Trippier
Upamecano
Van Dijk
Orta Saha:
Ambarat
Barella
Bellingham
Berghuis
Bernardo Silva
Brozovic
Brund Fernandes
Casemiro
De Bruyne
Diaby
Doan
Fekir
Fernandez
Fofana
Grifo
Kamada
Kimmich
Kostic
Kroos
Mane
Merino
Milikovic-Savic
Modric
Odegaard
Parejo
Pedri
Pellegrini
Perisic
Rabiot
Rice
Rodri
Saka
Tchoumani
Tonali
Valverde
Kaleciler:
Becker
Bounou
Courtois
Ederson
Kobel
Lloris
Maignan
Martínez
Szczesny
Trapp
FIFA 23 Yılın Takımı için nasıl oy verilir?
Öncelikle buraya tıklayarak FIFA Yılın Takımı sayfasına ulaşın.
Kategorize edilmiş oyuncuları tutup sürükleyerek, üstteki futbol sahasında uygun olan mevkiye bırakın.
Tüm mevkilere oyuncu yerleştirin futbol sahasını doldurun.
Sağ taraftaki "Oy Gönder" butonuna tıklayarak oyunuzu gönderin.
Yılın Takımı oylamaları 17 Ocak Salı gününde sona erecek ve 19 Ocak'ta ise kullanıcılar tarafından belirlenen FIFA 23 Yılın Takımı açıklanacak.
Peki sizler FIFA 23 Yılın Takımı oylamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.