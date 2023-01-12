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FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı! Sizin oyunuz kime?

Teknoloji Haberleri

FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı! Sizin oyunuz kime?

Merakla beklenen FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri nihayet başladı. Bunun için oyuncular da oy kullanabilirler.

Electronic Arts tarafından geliştirilip, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen FIFA 23 için Yılın Takımı seçmeleri başladı. Her sene gerçekleşen bu seçmeler için oyuncular da internet üzerinden oy verebilirler. Peki Yılın Takımı için nasıl oy verilir?

FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı!

Electronic Arts, FIFA için Yılın Takımı seçmelerini her sene, serinin son oyununda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl FIFA 22 için yapılan oylamalarda en iyi orta saha oyuncusu Nicolò Barella (Inter), forveti Karim Benzema (Real Madrid) ve kalecisi ise Thibaut Courtois (Real Madrid) seçilmişti.

FIFA 23'te bu senenin Yılın Takımı Oylamaları nihayet başladı. Etkinlik hakkında biraz bilgi verecek olursak; kaleciler, defans, orta saha ve forvet mevkileri için uygun olan oyuncularla bir takım oluşturup, oy vermeniz gerekiyor. En çok oy alan oyuncular ise kendi mevkilerine yerleşmiş oluyor ve böylece Yılın Takımı oluşuyor.

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Yılın Takımı için seçebileceğiniz oyuncular

Forvetler:

Ben Yedder

Benzema

Borja Iglesias

Dembele

Foden

Gabriel Jesus

Gakbo

Giroud

Griezmann

Haaland

Lago Aspas

İmmobile

Joao Felix

Kane

Kolo Muani

Kulusevksi

Lewandowski

Martinez

Mbappe

Messi

Neymar Jr

Nkunku

Nunez

Osihmen

Rafael Leao

Salah

Son

Terrier

Vinicus Jr.

Vlahovic

Defanslar:

    Acuna

    Biraghi

    Bremer

    Clauss

    Davies

    Eder Militao

    Frimpong

    Grimaldo

    Gvardiol

    Hakimi

    Hernandez

    James

    Joao Cancelo

    Koulibaly

    Kounde

    Marquinhos

    Otamendi

    Romero

    Ruben Dias

    Süle

    Thiago Silva

    Tomori

    Trippier

    Upamecano

    Van Dijk

Orta Saha:

    Ambarat

    Barella

    Bellingham

    Berghuis

    Bernardo Silva

    Brozovic

    Brund Fernandes

    Casemiro

    De Bruyne

    Diaby

    Doan

    Fekir

    Fernandez

    Fofana

    Grifo

    Kamada

    Kimmich

    Kostic

    Kroos

    Mane

    Merino

    Milikovic-Savic

    Modric

    Odegaard

    Parejo

    Pedri

    Pellegrini

    Perisic

    Rabiot

    Rice

    Rodri

    Saka

    Tchoumani

    Tonali

    Valverde

Kaleciler:

    Becker

    Bounou

    Courtois

    Ederson

    Kobel

    Lloris

    Maignan

    Martínez

    Szczesny

    Trapp

FIFA 23 Yılın Takımı için nasıl oy verilir?

Öncelikle buraya tıklayarak FIFA Yılın Takımı sayfasına ulaşın.

Kategorize edilmiş oyuncuları tutup sürükleyerek, üstteki futbol sahasında uygun olan mevkiye bırakın.

Tüm mevkilere oyuncu yerleştirin futbol sahasını doldurun.

Sağ taraftaki "Oy Gönder" butonuna tıklayarak oyunuzu gönderin.

Yılın Takımı oylamaları 17 Ocak Salı gününde sona erecek ve 19 Ocak'ta ise kullanıcılar tarafından belirlenen FIFA 23 Yılın Takımı açıklanacak.

Peki sizler FIFA 23 Yılın Takımı oylamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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