FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı! Sizin oyunuz kime?

Merakla beklenen FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri nihayet başladı. Bunun için oyuncular da oy kullanabilirler.

Electronic Arts tarafından geliştirilip, geçtiğimiz sene piyasaya sürülen FIFA 23 için Yılın Takımı seçmeleri başladı. Her sene gerçekleşen bu seçmeler için oyuncular da internet üzerinden oy verebilirler. Peki Yılın Takımı için nasıl oy verilir?

FIFA 23 Yılın Takımı seçmeleri başladı!

Electronic Arts, FIFA için Yılın Takımı seçmelerini her sene, serinin son oyununda gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl FIFA 22 için yapılan oylamalarda en iyi orta saha oyuncusu Nicolò Barella (Inter), forveti Karim Benzema (Real Madrid) ve kalecisi ise Thibaut Courtois (Real Madrid) seçilmişti.

FIFA 23'te bu senenin Yılın Takımı Oylamaları nihayet başladı. Etkinlik hakkında biraz bilgi verecek olursak; kaleciler, defans, orta saha ve forvet mevkileri için uygun olan oyuncularla bir takım oluşturup, oy vermeniz gerekiyor. En çok oy alan oyuncular ise kendi mevkilerine yerleşmiş oluyor ve böylece Yılın Takımı oluşuyor.

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Yılın Takımı için seçebileceğiniz oyuncular

Forvetler: Ben Yedder Benzema Borja Iglesias Dembele Foden Gabriel Jesus Gakbo Giroud Griezmann Haaland Lago Aspas İmmobile Joao Felix Kane Kolo Muani Kulusevksi Lewandowski Martinez Mbappe Messi Neymar Jr Nkunku Nunez Osihmen Rafael Leao Salah Son Terrier Vinicus Jr. Vlahovic Defanslar: Acuna Biraghi Bremer Clauss Davies Eder Militao Frimpong Grimaldo Gvardiol Hakimi Hernandez James Joao Cancelo Koulibaly Kounde Marquinhos Otamendi Romero Ruben Dias Süle Thiago Silva Tomori Trippier Upamecano Van Dijk Orta Saha: Ambarat Barella Bellingham Berghuis Bernardo Silva Brozovic Brund Fernandes Casemiro De Bruyne Diaby Doan Fekir Fernandez Fofana Grifo Kamada Kimmich Kostic Kroos Mane Merino Milikovic-Savic Modric Odegaard Parejo Pedri Pellegrini Perisic Rabiot Rice Rodri Saka Tchoumani Tonali Valverde Kaleciler: Becker Bounou Courtois Ederson Kobel Lloris Maignan Martínez Szczesny Trapp

FIFA 23 Yılın Takımı için nasıl oy verilir?

Öncelikle buraya tıklayarak FIFA Yılın Takımı sayfasına ulaşın.

Kategorize edilmiş oyuncuları tutup sürükleyerek, üstteki futbol sahasında uygun olan mevkiye bırakın.

Tüm mevkilere oyuncu yerleştirin futbol sahasını doldurun.

Sağ taraftaki "Oy Gönder" butonuna tıklayarak oyunuzu gönderin.

Yılın Takımı oylamaları 17 Ocak Salı gününde sona erecek ve 19 Ocak'ta ise kullanıcılar tarafından belirlenen FIFA 23 Yılın Takımı açıklanacak.

Peki sizler FIFA 23 Yılın Takımı oylamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.