Fallout 4 için yeni nesil yama 2024'e ertelendi

Bethesda, Fallout 4 için vaat edilen yeni nesil yamanın 2024'e ertelendiğini duyurdu. Geliştiricilerin daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmesine rağmen, yayın tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yama, PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen bir güncelleme olacak ve daha yüksek kare hızı, 4K görseller ve yeni içerikler sunacak.

Fallout 4 için uzun süredir vaat edilen "yeni nesil" yama için oyuncuları üzecek bir şey daha ortaya çıktı. Bethesda, bu yıl için söz vermesinin ardından güncellemenin 2024'e ertelendiğini duyurdu. Geliştiriciler sadece "biraz daha zamana" ihtiyaçları olduğunu belirtse de, yamanın yılın hangi döneminde yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Yeni nesil Fallout 4 2024'e ertelendi

"Yeni nesil" yama aslında PS5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirildiği için yeni bir güncelleme. Ancak Fallout 4, önceki nesil konsollar için ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürüldü. Dolayısıyla bu ölçeğe göre yama, yeni nesil bir yama olarak karşımıza çıkıyor. Daha yüksek kare hızı, 4K görseller ve yeni (belirlenmemiş olsa da) Creation Club içeriği gibi istenen özellikleri getirecek.

Serinin hayranları için bu geciktirmeyi affettirecek sürprizlerin de olması bekleniyor. Bu, Bethesda'nın Fallout 4'ü geliştirmek için ilk girişimi değil. Xbox One X için yapılan bir güncelleme 4K görseller getirdi. Ancak saniyede yalnızca 30 kare hızında. Şirket geçen yıl kare hızını 60FPS'ye çıkarmayı başardı ancak çözünürlükten ödün verdi. Bu sefer iyileştirmeler daha az tavizle gelecek.

Bu yama en azından oyuncuları rahatlatacak ve uzun süre idare edecek bir olay çünkü Fallout 5'ten önce beklemek için hatrı sayılır derecede uzun bir zaman var. Zira 2022'de Bethesda kreatif direktörü Todd Howard gazetecilere, oyun üzerinde çalışmanın The Elder Scrolls 6 tamamlandıktan sonra başlayacağını söylemişti.

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Geliştiriciler, Starfield'ın piyasaya sürülmesinden sonra fantastik devam oyunu üzerinde çalışmalara başladı. Belirtmekte fayda var ki Starfield'ın yapımı yaklaşık 7 yıl sürdü. Bu ölçüme göre baktığımızda yeni Fallout oyununu görmemize maalesef ki daha 10 ila 14 yıl arasında bir süre var diyebiliriz.

Bu bekleyişte seri hayranlarına rehberlik edecek Fallout TV dizisi ise yakında geliyor. Nisan ayında yayınlanacak olan dizide Walton Goggins, Wasteland'in radyasyona maruz kalan sakinlerinden biri olan Ghoul'u canlandırıyor. Hatta bazıları Goggins'in eski bir Ghoul olmayacağını, Fallout 4'teki bir arkadaş olan John Hancock'u canlandıracağını bile düşünüyor.

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