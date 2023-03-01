EYT düzenlemesi meclisten geçti!

Bugün akşam saatlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir karara vardı. Burada 2 milyon 250 binden fazla emeklilikte yaşa takılan vatandaşın beklediği karar nihayete erdi. EYT düzenlemesi an itibariyle meclis çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Emeklilikte yaşa takılan 2 milyondan fazla vatandaş için EYT düzenlemesi kabul edildi!

EYT'liler ya da açılımıyla emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TBMM'de yapılan oylamada 5 partiden toplam 395 milletvekili evet oyu kullanarak çoğunluğu oluşturdu. Burada kabul edilen teklifin maddeleri şu şekilde:

İşverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

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EYT şartları neler?

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Fakat öncesinde işe başlama tarihine göre 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını tamamlamaları gerekiyor.

EYT başvurusu nasıl yapılır?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi'ne tıklayın.

Yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak Yaşlılık Aylığı'nı seçin.

SSK dahilinde aylık talep edecekler 4A, Bağkur kapsamında ise 4B seçeneğini işaretleyin.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçin.

Açıklama kısmına şube bilgilerini girin.

İletişim ve adres bilgilerini girin.

Halihazırda aylık alıp almadığınızı belirtin.

İleri ve Başvur butonlarına basarak işlemi sonlandırın.

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