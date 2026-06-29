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ESTÜ Hidroana Takımı, Shell Eco-marathon Poland 2026'da Avrupa'nın ilk 10'u arasına girdi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, Polonya'daki Shell Eco-marathon'da hidrojen prototip kategorisinde 9'uncu olarak Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Takımı, Polonya'da düzenlenen Shell Eco-marathon Poland 2026 yarışlarında "hidrojen prototip" kategorisinde 9'uncu olarak Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 24-28 Haziran'da Polonya'nın Kamien Slaski kentindeki Silesia Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dizel, benzin, metanol, elektrik, hidrojen ve otonom araç kategorilerinde 150'den fazla takım mücadele etti.

ESTÜ Hidroana Takımı, "hidrojen prototip" kategorisinde teknik kontrolleri ilk denemede ve en kısa sürede tamamlayan ekipler arasında yer aldı. Yarışları 9'uncu sırada tamamlayan takım, Eskişehir Teknik Üniversitesini ve Türkiye'yi başarıyla temsil ederek Avrupa'nın en iyi 10 takımı arasına girmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Hidroana Takımı Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Töre, zorlu ve aşırı sıcak hava koşullarına rağmen performanslarını koruyarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Bu dereceyle Almanya, Fransa, Polonya ve İngiltere gibi birçok ülkenin güçlü takımlarını geride bıraktıklarını kaydeden Töre, şöyle devam etti:

"Uluslararası arenada, böylesine zorlu bir mücadelede Türkiye'yi ve Eskişehir Teknik Üniversitesini başarıyla temsil etmek takımımız için büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Adnan Özcan olmak üzere katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve ESTÜ Hidroana Takımı'na verdikleri kesintisiz destek için teşekkür ederiz."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlknur Kiziler:

Evet, böyle haberler insanın kalbini açıyor. Genç arkadaşlarımız Avrupa'da böyle başarılar gösteriyorsa demek ki ümidimiz var. Hidrojen teknolojisinde bu tür çalışmalar yapan üniversitelerimize saygı duymak lazım. Eskişehir Teknik Üniversitesi ve takımına başarılarının devamını diliyorum.

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