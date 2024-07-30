ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi TEKNOFEST 2024'te birincilik hedefliyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla TEKNOFEST 2024'te "Savaşan İHA Yarışması"nda derece elde etmek istiyor.

Lisans ve ön lisans öğrencilerinden oluşan 25 kişilik ESTÜ Anatolia Aero Design ekibi, 9 aylık çalışmayla otonom şekilde havalanarak kenetlendiği insansız hava aracını takip eden "Gölge" adlı araç geliştirdi.

Ekip, tasarımından yazılımına kadar tamamen yerli olarak ürettikleri "Gölge" ile bu yıl eylülde Adana'da yapılacak TEKNOFEST'te "Savaşan İHA Yarışması"nda birincilik hedefliyor.

Ekibin ikinci danışmanı olan, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi Mustafa Azer, AA muhabirine, 2018 yılından itibaren TEKNOFEST'te çeşitli kategorilerde yer aldıklarını söyledi.

TEKNOFEST'in öğrencilere sunduğu önemli fırsatları değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Azer, "Katıldığımız TEKNOFEST'lerde iki birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük elde ettik. Ben de ekibe 2018 yılının aralık ayında bir lisans öğrencisi olarak katılmıştım. Şimdi danışmanlığını yapıyorum. Tecrübelerimi öğrencilere aktarıyorum. TEKNOFEST, sunduğu yarışmalarla ortaya bir ürün çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Bu sayede pratik eksiklerimizi kapatabiliyoruz ve üniversite sonrası çalışma hayatına kendimizi daha iyi hazırlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Gölge'nin dördüncü versiyonunu oluşturduk"

Azer, bu yıl TEKNOFEST'e "Gölge" adını verdikleri insansız hava aracıyla katılacaklarını, 2019'da tasarlanan bu aracı her sene geliştirdiklerini anlattı.

TEKNOFEST 2022'de "Gölge" ile birincilik elde ettiklerine değinen Azer, şunları kaydetti:

"Şu anda bu aracın dördüncü versiyonunu geliştirdik. Tasarım ve yazılımla tamamen bizim ürettiğimiz bir insansız hava aracı. Gölge tamamen yerli üretim. Şu anda test uçuşları devam ediyor. Kasımdan beri üzerinde çalışıyoruz. Gölge'nin ikinci versiyonu 2022'de birinci olmuştu. 2023 senesinde aerodinamiği geliştirilip, daha verimli hale getirildikten sonra havada daha uzun süre kalabiliyordu. 2024 yılında da gövde, kanat, kuyruk, iniş takımları gibi yapılarını güçlendirdiğimiz Gölge'nin dördüncü versiyonunu oluşturduk. Bu versiyonuyla da hedefimiz Savaşan İHA Yarışması'nda birincilik elde etmek."

Azer, "Gölge"nin boy göstereceği kategorinin en zor müsabakalardan biri olduğunun altını çizdi.

Ekibin kaptanı ESTÜ Porsuk Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisi Selman Koç da takımın geçmişte elde ettiği başarıyı sürdürmek, TEKNOFEST 2024'te birinciliği kazanmak istediklerini ifade etti.

ESTÜ Anatolia Aero Design ekibinde yapısal birimde yer alan Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Cennet Sümer ise ilk kez katılacağı TEKNOFEST'te, yapımında emeği bulunan "Gölge"nin birinci olmasını arzuladığını dile getirdi.