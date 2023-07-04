TESK ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri AŞ arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlar dijital belgelerini Esnaf Turk Fatura Web Portalı üzerinden oluşturabilecek. Portal ile belgeler 10 yıl ücretsiz saklanabilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığına ulaştırılabilecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESK ve Ard Grup Bilişim Teknolojileri AŞ arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlar dijital belgelerini "Esnaf Turk Fatura Web Portalı" üzerinden oluşturabileceğini bildirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların "Esnaf Turk Fatura" ile e-dönüşüme geçtiğini belirterek, "TESK ile Ard Grup Bilişim arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlarımız e-Belge, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Defter, ön muhasebe gibi e-dönüşüm uygulama süreçlerine ait bilgileri Esnaf Turk Fatura Web Portalı'nda oluşturulabilecek." ifadelerini kullandı.

Portal ile söz konusu belgelerin 10 yıl ücretsiz saklanabileceğini ve Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) ulaştırılmasının sağlanabileceğini ifade eden Palandöken, GİB standartlarına uygun, esnaf için özel olarak hazırlanmış, tüm muhasebe programlarıyla entegre çalışan Esnaf Turk Fatura ile esnafın, muhasebeci ve mali müşavirlere faturaları otomatik gönderebileceğini kaydetti.

Palandöken, esnaf ve sanatkarın "esnafturkfatura.com.tr" adresinden hemen başvuru yapabileceğine dikkati çekerek, "Başvuru sonrası gerekli aktivasyon işlemini gerçekleştirerek hemen dijital fatura ve arşivleme hizmetlerini kullanmaya başlayabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.