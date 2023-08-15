ESHOT, Otobüslerde Dijital Verilerle İş/Karar Verme Süreçlerini İyileştirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZKA'dan aldığı hibe desteğiyle otobüslere monte edilecek 'Telemetri Cihazı' sayesinde araçların dijital ve mekanik durumlarını takip ederek önleyici bakım yapacak. Proje ayrıca otobüs doluluk oranlarını paylaşacak ve sürücü alışkanlıklarını tespit ederek trafik güvenliğine katkı sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Kurumsal İş/Karar Verme Süreçlerinin Otobüsten Alınan Dijital Verilerle İyileştirilmesi Projesi", İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) hibe desteği almaya hak kazandı. Otobüslere monte edilecek 'Telemetri Cihazı' sayesinde araçların dijital ve mekanik durumları anlık olarak takip edilecek; muhtemel arızalar tespit edilerek önleyici bakım yapılacak. Böylece en yüksek sayıda aracın seferde olması sağlanacak, yedek parça ve işgücü maliyetleri ile zamandan büyük tasarruf edilecek.

ESHOT Genel Müdürlüğü, kurumsal işleyişini ve toplu ulaşım hizmetini, dijital bilgi teknolojisiyle geliştiriyor. Kurum personelinin hazırladığı "İş/Karar Verme Süreçlerinin Otobüsten Alınan Dijital Verilerle İyileştirilmesi Projesi" İZKA'dan hibe desteği aldı. Toplam maliyeti 15 milyon lira olan projeye, İZKA, 4 milyon 275 bin 532 TL hibe verecek; kalanı ESHOT tarafından finanse edilecek. 18 ay içinde hayata geçirilmesi öngörülen proje dahilinde ESHOT tarafından çıkılan ihaleyi kazanan firma, otobüslere telemetri cihazları monte edecek. Bu cihazlar sayesinde araçlardan anlık olarak dijital veriler alınmaya başlayacak. Muhtemel arızalar önceden tespit edilerek araca hızla müdahale edilecek ve önleyici bakım ile arızalar engellenecek. Böylece seferdeki otobüs sayısı azamide olacak; yedek parça ve işgücü maliyetleri ile zamandan büyük tasarruf edilecek.

Otobüsün doluluk oranı görülebilecek

ESHOT'ta verimliliği yükseltecek proje, toplu ulaşım konforunu da artıracak. Geliştirilecek yazılım ile otobüs doluluk oranları ESHOT mobil uygulaması üzerinden paylaşılacak. Böylelikle yolcular bu bilgileri kontrol ederek yolculuklarını planlayabilecek. Ayrıca yazılım sayesinde sürücü alışkanlıkları da tespit edilecek; sürücü odaklı eğitim tekrarları yapılacak. Bu da trafik güvenliğine katkı sunacak.

Bilimsel veriler araştırmacılara sunulacak

Proje sayesinde elde edilecek veriler, bilimsel çalışma yapmak isteyen tüm araştırmacılara, bilim insanlarına ve üniversitelerin kullanımına sunulacak. Bu da sektörde eksikliği hissedilen veri havuzu ihtiyacını karşılayacak.

"Hedefimiz hep daha iyisi"

ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, hayatı herkes için kolaylaştırma yolunda, her alanda bilgi çağının nimetlerinden faydalanmak gerektiğini vurguladı. ESHOT bünyesindeki tüm birimlerin, hizmet kalitesini hep daha ileri taşıma hedefiyle çalıştığını belirten Bey, "Hizmet alanımızı ilgilendiren konular başta olmak üzere teknolojik gelişmeleri sürekli takip ve kurumumuza kazandırma gayreti içindeyiz. Telemetri cihazlarının sağlayacağı kesintisiz veri akışı, toplu ulaşım hizmetimizin konforunu, güvenliğini ve devamlılığını daha da artıracak. Bu sayede elde edilecek maliyet ve zaman tasarrufu ise kamu kaynakları açısından önemli bir artı değer olacak" dedi. - İZMİR