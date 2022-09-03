Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!
Teknoloji Haberleri
1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı!
1 Eylül 2022 itibari ile elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılması sonrasında maalesef elektrikli araç şarj ücretleri için zam haberleri gelmeye başladı. Zorlu Enerji çatısı altında faaliyetlerini sürdüren ZES'in ardından Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptığını duyurdu.
Elektrikli araç şarj istasyonlarındaki ücretler, elektrik fiyatı ile doğrudan orantılı ve değişiklikler kısa bir süre içerisinde yansıtılıyor. Elektriğe indirim yapılması halinde şarj ücretlerinin kısa sürede düşürülüyor olması bir nebze yüzleri güldürüyor olsa da, yeni fiyatlar elektrikli araç sahiplerini üzüyor.
Eşarj elektrikli araç şarj ücretleri – Eylül 2022
Eşarj'ın 3 Eylül 2022 günü 03: 00'da yürürlüğe giren güncel şarj ücretleri şu şekilde;
Ne kadar büyüklükte bir zam yapıldı? sorusuna yanıt verebilmek için önceki fiyatlar ile kıyaslamamız gerekiyor. Ağustos ayından itibaren kWh üzerinden ücretlendirme yapmaya başlayan Eşarj'ın önceki fiyatları şu şekildeydi; 22 kVA'a kadar tüm AC soketler için kWh başına 50 kuruşluk bir zam yapılırken, diğer şarj tipleri için yapılan zam 1 TL'nin üzerinde. Son düzenleme ve daha önceki fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler – Elektrikli araç şarj fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?
TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6.50 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler7.70 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler8.20 TL / kWh
TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL / kWh
Tragger Eylül Teknoloji Haberler
Ne kadar büyüklükte bir zam yapıldı? sorusuna yanıt verebilmek için önceki fiyatlar ile kıyaslamamız gerekiyor. Ağustos ayından itibaren kWh üzerinden ücretlendirme yapmaya başlayan Eşarj'ın önceki fiyatları şu şekildeydi;
22 kVA'a kadar tüm AC soketler için kWh başına 50 kuruşluk bir zam yapılırken, diğer şarj tipleri için yapılan zam 1 TL'nin üzerinde. Son düzenleme ve daha önceki fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler
– Elektrikli araç şarj fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?