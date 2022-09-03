TarifeFiyat22 kVA'a kadar tüm AC soketler6 TL / kWh60 kW'a kadar tüm DC soketler6.50 TL / kWhDiğer Tüm DC soketler7 TL / kWh

22 kVA'a kadar tüm AC soketler için kWh başına 50 kuruşluk bir zam yapılırken, diğer şarj tipleri için yapılan zam 1 TL'nin üzerinde. Son düzenleme ve daha önceki fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Eşarj yeni araç şarj fiyatlarını açıkladı! İşte ücretler

– Elektrikli araç şarj fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haberler ›› Teknoloji ››Eşarj elektrikli araç şarj ücretlerine zam yaptı! - Haberler

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.