Erzurum'da yapay zekayla çalışan kavşak sistemi şehir içi ulaşımı rahatlatacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin yapay zekayla çalışan kavşak sistemi sayesinde, şehir içi ulaşım rahatlayacak ve trafik yoğunluğu anlık kontrol edilecek.

Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bilişim uzmanları, kentteki dinamik kavşak sistemlerini geliştirmek amacıyla yerli yazılım geliştirdi.

Geliştirilen sistem, kavşaklardaki kameralar aracılığıyla araçları türüne, hızına, yönüne göre analiz edecek ve ışık sürelerini anlık olarak ayarlayacak. Böylece yoğun saatlerde trafik akışı optimize edilerek araçların bekleme süreleri kısalacak.

Sistem, acil durum araçlarının geçişlerini önceliklendirerek ambulans ve itfaiyenin hedef noktalara daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

Nisan ve mayısta kentteki tüm kavşaklara kurulacak kamera sistemiyle, teknolojinin tamamen devreye alınması hedefleniyor.

"Ulaşım sistemini rahatlatma çabasıyla çalışmalarımızı başlattık"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, AA muhabirine, şehirlerin gelişiminde ulaşım sistemlerinin doğru kurulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Ulaşımda teknik altyapı olarak ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Altundağ, ekip olarak önceliklerinin ulaşımda kavşakların daha verimli kullanılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Teknolojiyi yapay zeka desteğiyle ulaşım sistemlerinin içine aldıklarını dile getiren Altundağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bir ilki başararak, görüntü işleme marifetiyle adaptif kavşakları yapay zeka ile entegre hale getirerek, ulaşım sistemini rahatlatma çabasıyla ciddi anlamda çalışmalarımızı başlattık. Trafik sinyalizasyonuyla ilgili de şu an şehir merkezinde bulunan 110 kavşağımız, trafik sinyalizasyonuna entegre edilerek kamera sistemleriyle hem süreleri ayarlanacak hem de olası bir acil durumda ambulans, itfaiye gibi araçlarımızın gideceği yere en kısa sürede ulaşması sağlanacak. Kavşak ve sinyalizasyon sürelerinin yapay zekayla da entegre hale gelmesiyle ulaşımımız ciddi bir rahatlamaya girecek. Şu an kavşaklarda görüntü işleme kapsamında yoğun olan kavşaklarımızı diğer trafik sinyalizasyonuyla entegre ederek, ulaşım hızını artırmış durumdayız."

Altundağ, sistemin tamamen yerli olduğunu vurgulayarak, "Normalde bu konular yabancı yazılımlarla yapılır ve yerli yazılımları çok fazla göremezdik. Buradaki yazılımımızı tamamen Büyükşehir Belediyemizdeki mühendis arkadaşlarımızla yaptık ve uygular hale geliyoruz." dedi.