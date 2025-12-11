Haberler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde iklim değişikliğinin etkileri ele alındı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde iklim değişikliğinin etkileri ele alındı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde yapılan söyleşide, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri ele alındı. Prof. Dr. Raif Kandemir, Antarktika'nın buzullarının erimesinin deniz seviyesinde ciddi artışlar riski taşıdığını belirtti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde düzenlenen söyleşide, Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel faaliyetleri ve iklim değişikliğinin etkileri tartışıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Kulübü ile Eğitim Fakültesi Bilim Sanat ve Teknoloji Kulübü tarafından Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Beyaz Kıta, Mavi Gelecek: Antarktika'dan Bilim ve İklim Hikayeleri" başlıklı söyleşi yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde yürütülen ulusal kutup programında görev alan Prof. Dr. Raif Kandemir, 2018 ve 2023'teki ulusal Antarktika bilim seferlerinde yer aldığını ve 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 2026 yılı başında gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Antarktika'nın 14,2 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın beşinci büyük kıtası olduğunu belirten Kandemir, "Antarktika, aynı anda dünyanın en kurak, en rüzgarlı ve en soğuk kıtası. Rüzgar hızının saatte 300 kilometreye ulaştığı bölgeler var." dedi.

Kandemir, küresel iklim değişikliğinin kıtadaki buzullar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirterek, "Dünyadaki içilebilir tatlı suyun yaklaşık yüzde 60–65'i Antarktika'da bulunuyor. Buzulların hızla erimesi, uzun vadede deniz seviyesinde metrelerce yükselme riski taşıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Antarktika Antlaşması'na taraf ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Kandemir, Horseshoe Adası'nda geçici Türk bilim üssünün bulunduğunu, kalıcı üs için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Dr. Bülent Gözcelioğlu ise 2016'da Antarktika'ya düzenlenen ilk Türk seferine TÜBİTAK'ın iletişim faaliyetleri kapsamında katıldığını ve sefer dönüşünde Antarktika'yı kamuoyuna anlatan çok sayıda yazı, söyleşi ve içerik hazırladığını dile getirdi.

2018'de Prof. Dr. Kandemir ile ikinci kez Antarktika'ya gittiğini aktaran Gözcelioğlu, "Bu seferde deniz süngerleri üzerine çalıştım. Yaklaşık 53 gün süren yolculukta hem gemide hem de Robert Adası'ndaki çadır kampında kalarak izole yaşamın tüm zorluklarını deneyimledik." ifadesini kullandı.

Söyleşi, öğrencilerin kutup seferlerinin lojistiği, bilimsel projelere katılım imkanları ve iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Programa, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak'ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

