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Epic Games Store Bahar İndirimleri Tarihi Sızdı!

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Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağına dair bilgiler sızdı. İndirimlerin 14 Mart'ta başlayacağı ve 28 Mart'ta sona ereceği söyleniyor. Ayrıca EA Sport FC 24, GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Resident Evil gibi popüler oyunların da indirimde olması bekleniyor.

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games Store, dönemsel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda platformda bahar indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kısa süre önce ise bu tarih, internete sızdı. İşte Epic Games Store bahar indirimi tarihi…

Epic Games Store Bahar İndirimleri ne zaman?

Uzun bir süredir merakla beklenen bahar indirimleri kapsamında EA Sport FC 24 oyununun yüzde 80 oranında indirime gireceği söyleniyor. Bununla birlikte GTA 5, Red Dead Redemption 2 ve Resident Evil gibi popüler oyunların da kampanya kapsamında olması bekleniyor.

Oyun dünyası ile ilgili güvenilir kaynaklardan Billbil-kun, Epic Games Store Bahar İndirimleri etkinliğinin 14 Mart'ta başlayacağını ve iki hafta süreceğini, yani 28 Mart'ta sonlanacağını öne sürdü. İddianın doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu

Bunun yanı sıra Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz oyun etkinliğini de devam ettiriyor. Mağaza, bu hafta için Astro Duel 2 adlı oyunu bedava hale getirdi. Platform-dövüş ve uzay-nişancı türlerini birleştiren bu yapımı 14 Mart saat 19.00'a kalıcı olacak şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bir bilim kurgu savaş oyunu olan Astro Duel 2, oyuncuları galaksi macerasına götürüyor. Söz konusu yapım, düşmanlara karşı galaksiyi savunmak üzere kurulu. Oyunda uzay gemilerini yükseltme ve silah özelleştirme gibi seçenekler de var.

Astro Duel 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumİşlemci: 64-bit işlemci ve işletim sistemiİşletim Sistemi: Windows 10İşlemci (CPU): 1.5 GHzBellek (RAM): 2 GBEkran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 770 / AMD Radeon R7Depolama: 500 MB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında satın almayı planladığınız bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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