Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu!

Popüler dijital oyun mağazası Epic Games oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bugün Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu. İşte o oyun...

Popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vererek kullanıcılarını sevindirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz hafta Recipe for Disaster oyununu veren platformun bu hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu. İşte o oyun…

Epic Games ücretsiz oyunu belli oldu!

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu Warpips oldu. 90 TL değerindeki oyun, Skirmish Mode Games tarafından geliştirildi ve 21 Nisan 2022 tarihinde piyasaya sürüldü. Rogue-lite strateji türü severlerin göz atması gereken oyunu 23 Şubat tarihine kadar ücretsiz şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca oyunun Steam fiyatı 199 TL şeklinde.

Warpips, Rogue-lite türünde bir strateji oyunudur. Yapım ordu savaşlarını konu alıyor ve helikopter, tank gibi ordu donanmalarını savaşta kullanabiliyoruz. Çeşitli askerlerden, araçlardan ve uçaklardan ordumuzu toplayıp birlikleri konuşlandırabiliyoruz. Oyunun öne çıkan tarafı ise strateji türünde Europa Universalis IV gibi oyunlara kıyasla daha basit ve alışması kolay bir arayüz sunması.

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Epic Games ücretsiz oyunu Warpips'in sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600 @ 2.4ghz ya da AMD Athlon 64 X2 6400 @ 2.4ghz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 420 ya da ATI Radeon HD 5570

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 550 MB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 8.1/10

İşlemci: Intel Core i5 4690K ya da AMD Ryzen 7 1700

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da ATI Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 550 MB kullanılabilir alan

Ayrıca oyunun Epic Games Store sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Epic Games ücretsiz oyunu Warpips sizi memnun etti mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.