Enerjisa Üretim, Bandırma Enerji Üssü'nde Batarya Enerji Depolama Sistemini Devreye Aldı

ENERJİSA Üretim, Bandırma Enerji Üssünde ticari dengeleme faaliyetine başlayan şebekeye entegre Batarya Enerji Depolama Sistemini devreye aldı.

Bandırma Enerji Üssünde, Batarya Enerji Depolama Sistemi'ni (BESS) devreye alan Enerjisa Üretim, elektrik şebekesine esneklik kazandırmakla birlikte ticari dengelemeye de katkı sağlıyor. Hibrit GES tesisine entegre edilen 2MW gücünde, 4MWh kapasiteli sistem, üretim-tüketim dengesinin etkin yönetilmesine imkan tanıyarak güvenilir ve sürdürülebilir enerji arzını destekliyor.

Enerjisa Üretim'in Ar-Ge ve inovasyon odağının merkezi olan Bandırma Enerji Üssü, hidrojen uygulamalarından yüksek verimli rüzgar türbinlerine uzanan geniş bir teknoloji yelpazesini hayata geçiriyor. Bakanlık kabulü yapılarak devreye alınan depolamalı enerji tesisi adımı, yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonunu güçlendirirken, aynı zamanda şebekeye sağlanan esneklik de artıyor. Bandırma Enerji Üssü, Türkiye'de yeşil hidrojen üretimi çalışmalarını sürdürüyor.

'DEPOLAMA, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN STRATEJİK KALDIRAÇLARINDAN BİRİ'

Bandırma'daki ilk bakanlık kabulü yapılan batarya enerji depolama sistemi ve Türkiye'nin enerji dönüşüm hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Enerjisa Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl, "Bandırma Enerji Üssü, Türkiye'nin enerjide AR-GE ve inovasyon üssü olma vizyonumuzun somut bir yansıması. Bakanlık kabulü tamamlanan Batarya Enerji Depolama Sistemimizi devreye alarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu daha da güçlendiren, esnekliği ve dengelemeyi destekleyen kritik bir kapasiteyi sisteme kazandırdık. Enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde depolama teknolojileri, teknik bir gerekliliğin ötesinde, rekabetçilik, arz güvenliği ve sürdürülebilirliği birlikte sağlayan stratejik bir kaldıraç. Enerjisa Üretim olarak Türkiye'nin Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası'na tüm yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve projelerimizle destek sunmaya devam edeceğiz" dedi.