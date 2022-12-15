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En Çok Oyun İçi Satış Yapılan Oyun: Pubg Mobıle

Teknoloji Haberleri

En Çok Oyun İçi Satış Yapılan Oyun: Pubg Mobıle

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

2019 yılıyla birlikte başlayan oyun alışverişlerindeki yükseliş, 2022 yılıyla beraber zirveye ulaştı.

Toplam oyun alışverişlerinin yarısından çoğu mobil kategorisindeki oyunlarda yapılırken fiyat yerelleştirilmesi sayesinde PC ve konsol oyunu satışları -yatay bir şekilde de olsa- artış gösterdi.

2022 yılında mobil oyunlar, adeta piyasayı domine etti. Mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Toplam mobil oyun satışlarının %88'ini Android tabanlı mobil cihazlar oluştururken iOS tabanlı mobil cihazlar, satışlardan %12 pay aldı.

PLATFORM

2019

2020

2021

2022

PC

%28

%26

%20

%21

Konsol

%23

%22

%19

%20

Mobil

%49

%52

%61

%59

Mobil - Top -10

Bu yılın en popüler mobil oyunu, hemen hemen her ay ilk sırada yer alan PUBG Mobile oldu. PUBG Mobile'ı, aylık listelerde sürekli olarak üst sıralarda yer alan Garena Free Fire ve Call of Duty Mobile takip etti.

  • PUBG Mobile

  • Garena Free Fire

  • Call of Duty Mobile

  • Arena of Valor

  • Roblox

  • Mobile Legends

  • Lords Mobile

  • Brawl Stars

  • Rise of Kingdoms

  • Apex Legends Mobile

    • Tüm kategoriler - Top 10

    2022 yılında mobil, PC ve konsol kategorileri içinde en çok alışveriş yapılan kategori mobil oyunlar oldu; en çok alışveriş yapılan 10 oyunun 7 tanesi "mobil oyun" kategorisinde yer aldı.

  • PUBG Mobile

  • Garena Free Fire

  • Valorant

  • Call of Duty Mobile

  • League of Legends

  • Arena of Valor

  • World of Warcraft

  • Roblox

  • Mobile Legends

  • Lords Mobile

    • TÜRK KADINI DA ERKEĞİ DE PUBG OYNUYOR

    İŞTE 2020'NİN EN ÇOK OYNANAN 15 OYUNU

    Kaynak: Space Mag Türkiye / Teknoloji

    Garena Free Fire Teknoloji Haberler

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