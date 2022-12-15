En Çok Oyun İçi Satış Yapılan Oyun: Pubg Mobıle
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Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.
Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.
2019 yılıyla birlikte başlayan oyun alışverişlerindeki yükseliş, 2022 yılıyla beraber zirveye ulaştı.
Toplam oyun alışverişlerinin yarısından çoğu mobil kategorisindeki oyunlarda yapılırken fiyat yerelleştirilmesi sayesinde PC ve konsol oyunu satışları -yatay bir şekilde de olsa- artış gösterdi.
2022 yılında mobil oyunlar, adeta piyasayı domine etti. Mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Toplam mobil oyun satışlarının %88'ini Android tabanlı mobil cihazlar oluştururken iOS tabanlı mobil cihazlar, satışlardan %12 pay aldı.
Mobil - Top -10
Bu yılın en popüler mobil oyunu, hemen hemen her ay ilk sırada yer alan PUBG Mobile oldu. PUBG Mobile'ı, aylık listelerde sürekli olarak üst sıralarda yer alan Garena Free Fire ve Call of Duty Mobile takip etti.
PUBG Mobile
Garena Free Fire
Call of Duty Mobile
Arena of Valor
Roblox
Mobile Legends
Lords Mobile
Brawl Stars
Rise of Kingdoms
Apex Legends Mobile
Tüm kategoriler - Top 10
2022 yılında mobil, PC ve konsol kategorileri içinde en çok alışveriş yapılan kategori mobil oyunlar oldu; en çok alışveriş yapılan 10 oyunun 7 tanesi "mobil oyun" kategorisinde yer aldı.
PUBG Mobile
Garena Free Fire
Valorant
Call of Duty Mobile
League of Legends
Arena of Valor
World of Warcraft
Roblox
Mobile Legends
Lords Mobile
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