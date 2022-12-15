En Çok Oyun İçi Satış Yapılan Oyun: Pubg Mobıle

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

Sürdürülebilir başarıyı hedefleyen ve global bir marka olma yolunda ilerleyen oyunfor.com'un yayınladığı 2022 oyun satışı raporuna göre, 2022 yılı oyun alışverişleri için oldukça başarılı bir yıl oldu.

2019 yılıyla birlikte başlayan oyun alışverişlerindeki yükseliş, 2022 yılıyla beraber zirveye ulaştı.

Toplam oyun alışverişlerinin yarısından çoğu mobil kategorisindeki oyunlarda yapılırken fiyat yerelleştirilmesi sayesinde PC ve konsol oyunu satışları -yatay bir şekilde de olsa- artış gösterdi.

2022 yılında mobil oyunlar, adeta piyasayı domine etti. Mobil oyunlardaki alışverişlerin çoğunluğu Google Play, yani Android tabanlı mobil cihazlar üzerinden yapıldı. Toplam mobil oyun satışlarının %88'ini Android tabanlı mobil cihazlar oluştururken iOS tabanlı mobil cihazlar, satışlardan %12 pay aldı.