En Az Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar
Akıllı telefon satın alırken dikkate almanız gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlar arasında kamera kalitesi, batarya ömrü, şarj hızı, ekran özellikleri ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ancak bu teknik detayların yanı sıra cihazın yaydığı radyasyon miktarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşte sağlığınız için en az radyasyon yayan akıllı telefonlar…
Akıllı telefon satın alırken dikkate almanız gereken birçok önemli faktör bulunuyor. Bunlar arasında kamera kalitesi, batarya ömrü, şarj hızı, ekran özellikleri ve bağlantı seçenekleri yer alıyor. Ancak bu teknik detayların yanı sıra cihazın yaydığı radyasyon miktarının da göz ardı edilmemesi gerekiyor. İşte sağlığınız için en az radyasyon yayan akıllı telefonlar…
En az radyasyon yayan akıllı telefon modelleri
Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.
Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından paylaşılan en az radyasyon yayan telefonlar listesine baktığımızda ZTE Blade V10'un zirvede yer aldığını görüyoruz. Cihazın SAR değeri kafa için 0.13 W/kg, vücut için 0.22 W/kg. İkinci sırada ise Samsung Galaxy Note 10+ ve onun ardında Samsung Galaxy Note 10 yer alıyor. İki modelin yaydığı radyasyon ise kafa ve vücut için sırasıyla 0.19 W/kg – 0.28 W/kg ve 0.21 W/kg – 0.29 W/kg.
Bu modelleri almayın! En fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu
En az radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;
SıraModelSAR (Kafa)SAR (Vücut)1ZTE Blade V100.13 W/kg0.22 W/kg2Samsung Galaxy Note 10+0.19 W/kg0.28 W/kg3Samsung Galaxy Note 100.21 W/kg0.29 W/kg4LG G7 ThinQ0.24 W/kg0.32 W/kg5Huawei P300.33 W/kg0.41 W/kg6Xiaomi Redmi Note 20.34 W/kg0.42 W/kg7Honor X80.84 W/kg1.02 W/kg8Apple iPhone 110.95 W/kg1.13 W/kg9Realme GT Neo 30.91 W/kg1.09 W/kg10Samsung Galaxy A53 5G0.90 W/kg1.08 W/kg11Samsung Galaxy A230.90 W/kg1.08 W/kg12OPPO Reno70.89 W/kg1.07 W/kg13Xiaomi 12X0.88 W/kg1.06 W/kg14OnePlus 10 Pro0.87 W/kg1.05 W/kg15Vivo X800.86 W/kg1.04 W/kg16Google Pixel 60.85 W/kg1.03 W/kg17Motorola Moto G50 5G0.85 W/kg1.03 W/kg18Realme GT Neo 20.84 W/kg1.02 W/kg19Samsung Galaxy A73 5G0.84 W/kg1.02 W/kg20OPPO Find X5 Lite0.83 W/kg1.01 W/kg