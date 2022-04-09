Emre Ergül'le Kozmoğrafya'Nın Cuma Konuğu Fuat İnce

"Avrupa'dan Dünya'ya açılan en eğlenceli Türkçe radyo" sloganlı internet radyosu Radyo Gar'daki uzay programı Emre Ergül'le Kozmoğrafya'nın bu haftaki konuğu Fuat İnce.

Spacemag Türkiye'nin kurucusu, gazeteci Emre Ergül, artık her Cuma akşamı TSİ 18.00'de Radyo Gar'da...

Ergül, Youtube'da yayınlanan "Emre Ergül'le Kozmoğrafya" adlı programını Radyo Gar'a taşıyor.

KONUK: FUAT İNCE

İlk hafta Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ve araştırmacı Arda Alkaç'ı ağırlayan Ergül'ün bu haftaki konuğu Uzay Politikaları ve Teknolojileri Uzmanı Ğtof. Dr. Fuat İnce.

İnce, insanoğlunun uzay araştırmalarının tarihini anlatacak.

"Uzaylılar var mı?" sorusuna cevap verecek.

"Big Bang çözülecek mi?" " Türkiye, Ay'a gitmeli mi?" Merak edilen tüm konulara yanıt aranacak.

Uzay meraklıları artık her Cuma, Radyo Gar'da buluşacak.

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FUAT İNCE KİMDİR?

Kadıköy Anadolu Lisesi ve Robert Kolej Yüksek Okulu ( günümüzde; Boğaziçi Üniversitesi) elektrik/elektronik mühendisliği mezunudur. Fulbright bursu ile gittiği ABD'de Illinois Üniversitesinde 1969'da yüksek lisans ve 1973'de doktora derecelerini aldı. Doktora çalışmaları sırasında pilot brövesi de aldı.

1973- 1979 yılları arasında TÜBİTAK Elektronik Araştırma Bölümünde önce uzman yardımcısı, sonra uzman ve başuzman olarak görev yaptı. Daha sonra 1979- 1985 yılları arasında Suudi Arabistan Kral Fahad Petrol ve Mineraller Üniversitesi'nde çalıştı. Burada uydulardan yeryüzünün incelenmesi ile ilgili "Uzaktan Algılama" laboratuvarını kurdu. Ekibiyle birlikte yaptığı uydu verileri ile yapılan arazi çalışmaları projeleri, Suudi Arabistan Bilim ve Teknoloji Merkezinden ödül aldı.

Yurda döndükten sonra 1986 – 1991 yıllarında özel sektörde, STFA Savronik'te (Sezai Türkeş-Fevzi Akaya Savunma Elektroniği A. Ş.) bilgi sistemleri direktörü olarak çalıştı.

1991'de TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine, bu kez Başkan Yardımcısı olarak, döndü. Burada, Nisan 1993'te Gebze ve İstanbul civarına ilk kez internet hizmeti başlatarak, üniversiteler ve bazı firmaların internete bağlanmasına öncülük etti. 1995'te TÜBİTAK Bilişim Teknolojileri Enstitüsünü kurdu ve 5 yıl süreyle müdürlüğünü yaptı.

1991- 1999 yılları arasında ulusal ve uluslararası birçok komite ve çalışma gruplarında görev yaptı. Bunların arasında, Avrupa Savunma Sanayicileri Grubu (EDIG) Başkan Yardımcılığı, Türkiye Uzay Bilim ve Teknolojileri Komitesi Başkanlığı, BM Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesinde Türkiye Delegasyonu, NATO Enformasyon Sistemleri Teknolojileri Paneli Üyeliği ve benzeri görevler bulunmaktadır.

Prof. Dr. Fuat İnce, 1999'da TÜBİTAK'tan ayrıldıktan sonra mesleki yaşamını üniversitelerde sürdürdü. Işık ve Maltepe üniversitelerinde yeni kurulan bilgisayar mühendisliği bölümlerinde başkanlık yaptı. 2009 yılında Marmara Üniversitesinden kendi isteğiyle, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı iken, emekli oldu. Halen Hava Harp Okulu ve Harp Akademilerinde uzay konusunda ders vermeye devam etmektedir.

TÜBİTAK'tan ve NATO'dan bilimde başarı ve hizmet ödülleri almıştır.

"NASIL BİZ ONLARA ULAŞAMIYORSAK, UZAYLILAR DA BİZE ULAŞAMIYOR OLABİLİR"

"UFO YOK! DÜNYA'YA GELEN GİDEN YOK!"

Space Mag Türkiye / Teknoloji