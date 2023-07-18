Elon Musk, yapay zeka ile uzaylılarla temas kuramama paradoksunu çözecek

Cumartesi günü, galaktik keşif şirketi SpaceX'in kurucusu Musk, Twitter Spaces'ta yeni şirketi xAI'nin yeni bir yapay zeka modeli yaratacağını açıkladı. Bu yapay zeka modeli, entelektüel görevleri yerine getirebilen ve insanlardan daha zeki hale gelebilen bir model olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca Musk, bu yapay zekanın evrenin gerçek doğasını anlayacağına, karanlık madde, karanlık enerji ve yerçekimi ile ilgili gizemleri çözeceğine inanıyor. Ayrıca yapay zeka, uzaylılarla neden temas kuramama paradoksunu da açıklayabileceğini düşünüyor.

Cumartesi günü, galaktik keşif şirketi SpaceX'in kurucusu Musk, Twitter Spaces'ta yeni şirketi xAI'nin yeni bir yapay zeka modeli yaratacağını açıkladı. Öyle ki bu yeni yapay zeka modeli, entelektüel görevleri yerine getirebilen ve insanlardan daha zeki hale gelebilen bir model olarak karşımıza çıkacak. Sadece bu da değil. Elon Musk'ın ilginç fikrine göre bu yapay zeka, uzaylılarla neden temas kuramadığımızı da açıklayabilir.

Yapay zeka, uzaylılarla temas kuramama nedenimizi açıklar mı?

Musk, bu yapay zekanın "evrenin gerçek doğasını anlayacağına", karanlık madde, karanlık enerji ve yerçekimi ile ilgili gizemleri çözeceğine inanıyor. Ayrıca Fermi paradoksu olarak bilinen, dünya dışı uygarlıkların var olma olasılığının gayet yüksek olduğuna dair tahminlerin varlığı ile bunu doğrulayacak herhangi bir kanıtın ya da temasın yokluğu arasındaki çelişkiyi de çözebileceğine inanıyor.

Musk için yıllardır süregelen bir ilgi konusu olan bu paradoks şu soruyu soruyor: İstatistiksel olarak şimdiye kadar çoktan yapmış olma ihtimalimiz yüksek olmasına rağmen, teknolojik olarak gelişmiş başka zeki yaşamlarla neden karşılaşmadık ya da kanıt bulmadık? Uzaylı yaşamının belirtilerini bulamadıysak bu onların var olmadığı anlamına mı gelir?

Bu paradoksun çıkış noktası Enrico Fermi adlı fizikçidir. Arkadaşları, fizikçinin, uzaylıların neden henüz dünyayı ziyaret etmedikleri konusunda, bu büyüklükte bir uzay yolculuğunun kesinlikle mümkün olmadığı da dahil olmak üzere birçok teori ortaya attığını söylüyor. Enrico Fermi öne çıkmış olsa da araştırmacılar, bu konu hakkında birçok teori ortaya attılar.

Pokemon Go rakibi: İşte Google'ın yeni AR oyunu Space Invaders!

Bazıları tıpkı bizim gibi uzaylıların teknolojik ilerlemelerinin fosil yakıtların kullanımına dayalı olduğu ve nihayetinde medeniyetlerinin iletişim kuramadan yok olmasına yol açtığı görüşünde. Diğer teoriler, uzaylılar tarafından gönderilen radyo sinyallerinin henüz Dünya'ya ulaşmadığını veya uzaylıların daha az zeki bir türle konuşmak istemediğini öne sürüyor.

Musk'ın paradoksa olan ilgisinin en büyük sebebi, bizim evrende yaşayan tek zeki varlık olduğumuzu kabullenememesi. Musk, "Uzay yolculuğu yapan bir medeniyet haline gelerek ve yaşamı diğer gezegenlere yayarak bilincin ışığını korumamızın nedeni budur." açıklamalarını yaptı.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.