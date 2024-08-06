Üye Girişi
Haberler

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bazı büyük şirketlerin, İsrail-Filistin meselesi sonrası antisemitik söylemler olduğunu iddia ettiği sosyal medya platformu X'teki reklamlarını durdurması dikkat çekmişti. Şirketlerin reklam boykotu sonrası Elon Musk'tan karşı hamle geldi. Musk, X'e reklam vermeyen Unilever, Mars, CVS Health ile Orsted'e dava açtı. X, davanın gerekçesi olarak ise "kitlesel reklamveren boykotu" nedeniyle şirketin milyarlarca dolar gelirden mahrum bırakılmasını gösterdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X, bir grup reklamverene dava açtı. Sosyal medya platformu, davaya gerekçe olarak ise "kitlesel reklamveren boykotunun" şirketi milyarlarca dolar gelirden mahrum bıraktığını öne sürdü.

İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım sonrası Elon Musk, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" şeklinde cevap vermişti. Musk'ın sözleri antisemitik olarak yorumlanmıştı. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı. Bunun üzerine Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery de X'te reklamlarını durdurmuştu.

Elon Musk, X'e yönelik reklam boykotu yapan dünyaca ünlü şirketlere dava açtı

ÜNLÜ ŞİRKETLERE DAVA AÇTI

Elon Musk bu süreç zarfında "kitlesel reklamveren boykotunun" şirketi milyarlarca dolar gelirden mahrum bıraktığı ve antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle harekete geçti. Sosyal medya platformu X'in sahibi ünlü iş insanı, ABD'nin Teksas eyaletindeki federal mahkemede Dünya Reklamverenler Federasyonu ve üye şirketleri Unilever, Mars, CVS Health ile Orsted'e karşı dava açtı.

"ŞİMDİ SAVAŞ"

Musk, gelişmeyi "2 yıl barışı denedik, şimdi savaş" paylaşımıyla duyurdu. Sosyal medya platformu X'in CEO'su Linda Yaccarino da, yaptığı açıklamada davanın kısmen ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından ortaya çıkarılan ve "bir grup şirketin X'e karşı sistematik bir yasadışı boykot düzenlediğini" gösteren kanıtlardan kaynaklandığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Elon Musk'ın X'i satın almasından yaklaşık 1 yıl sonra bazı şirketler, reklamlarının sitedeki genel olarak Nazi yanlısı içeriklerin ve nefret söyleminin yanında gösterilmesi konusundaki endişeleri nedeniyle X'e reklam vermemeye başlamıştı. Joe Biden yönetimi de Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmıştı. Bunun üzerine Apple, Disney, Comcast ve Warner Brothers Discovery gibi küresel şirketler X'teki reklamlarını durdurma kararı almıştı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Teknoloji

Sosyal Medya Elon Musk Elon Musk Unilever Filistin İsrail Dünya Sosyal Medya Hukuk Teknoloji Dünya Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

Başbakan istifa edip ülkeden kaçmıştı! Bangladeş'teki protestolarda 231 kişi hayatını kaybetti

 Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler

Silivri'de devrilen kamyondaki meyveleri kasalarla götürdüler
500

Yorumlar (1)

Kerbela:

Demekki Musk doğru yolda

7
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title