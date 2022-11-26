Elon Musk şimdide telefon üretmeyi hedefliyor! İphone'a rakip olabilir

Twitter'un yeni sahibi Elon Musk, telefon üretmeyi düşünüyor. Musk, "Twitter'ın Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından yasaklanması durumunda kendi telefonumu üreteceğim" diyerek bu sektöre gireceğinin sinyalini verdi.

Elon Musk'ın, Twitter'ı satın alması platformda kaosa sebep oldu. Ünlü podcast yayıncısı Liz Wheeler tarafından atılan Tweet'e cevap veren Elon Musk, uygulama mağazaları Twitter'ı yasaklarsa akıllı telefon üreteceğini açıkladı.

GEREKİRSE TELEFON ÜRETECEK

Geçtiğimiz günlerde anket yapan Musk, Twitter'da genel af çıkaracağını duyurdu. Wheeler, Apple ve Google Twitter'ı uygulama mağazalarından çıkarmaya karar verirse Musk'ın kendi telefonunu yapması gerektiğini ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan Musk, " Twitter'ın Apple ve Google'ın uygulama mağazalarından yasaklanması durumunda kendi telefonumu üreteceğim" ifadelerine yer verdi. Wheeler, Musk'ın cevabı ardından Musk tarafından üretilecek telefon ile ilgili anket oluşturdu.

TWİTTER'A GENEL AF GELDİ

Ankete katılan 52.707 Twitter kullanısının yüzde 56.2'si, evet seçeneğini işaretledi. Hem Apple hem de Google, mağazalarındaki uygulamaların nefret veya ayrımcı konuşma, zorbalık, taciz ve müstehcen içerik barındırmasını yasaklayan politikalara sahip.

ANLAŞMAZLIK DURMUNDA TWİTTER UYGULAMASI MAĞAZADAN KALDIRILABİLİR

Anlaşmazlık durumunda Apple ve Google'ın Twitter uygulamasını mağazalardan kaldıracağı tahmin ediliyor. ABD Kongre Binası'na 6 Ocak'ta düzenlenen saldırının ardından, Apple ve Google, isyancıların etkinliği planlamasına yardımcı olma rolü nedeniyle Parler'ı uygulama mağazalarından kaldırdığını hatırlatmakta fayda var.

MUSK SONRASI KULLANICILAR TWİTTER'DAN KAÇIYOR

Reuters tarafından yayınlanan rapora göre, Twitter'ın en çok aktif olan kullanıcılarının çoğu platformdan Instagram ve TikTok'a geçti. Analistlere göre Musk, Twitter'daki aktif kullanıcı sayısını artırmak için sosyal medya platformundan yasaklanan kişileri affediyor.