Elon Musk'ın Twitter Değişikliği iPhone Koleksiyonlarına Dönüştü

Elon Musk geçtiğimiz hafta radikal bir değişikliğe giderek Twitter'ın ismini "X" olarak değiştirdi. Bu değişiklik iOS ve Android uygulamasına da güncelleme olarak dağıtıldı. Ancak App Store'dan son güncellemeyi yüklemeyen ve Twitter logosunu koruyan bazı iPhone sahipleri, 25 bin dolar gibi fiyatlardan telefonlarını satışa çıkardı. Sosyal medyada başlayan bir akım sonrasında, Twitter kuşunun olduğu iPhone'lar koleksiyon parçası haline geldi. eBay'de telefonlarını binlerce dolara satan iPhone kullanıcıları, Elon Musk'a tepki göstermeyi de ihmal etmedi.

Elon Musk geçtiğimiz hafta radikal bir değişikliğe giderek Twitter'ın ismini "X" olarak değiştirdi. Bu değişiklik iOS ve Android uygulamasına da güncelleme olarak dağıtıldı. Ancak App Store'dan son güncellemeyi yüklemeyen ve Twitter logosunu koruyan bazı iPhone sahipleri, 25 bin dolar gibi fiyatlardan telefonlarını satışa çıkardı.

"Orijinal Twitter logolu" iPhone modelleri koleksiyon oldu

Twitter veya yeni adıyla X, geçtiğimiz hafta sonu App Store'daki ismini değiştirmeyi başardı. Yeni güncellemeyle birlikte Twitter yerine X ismi ve mavi kuş yerine de X logosu kullanılıyor. Bazı iPhone sahipleri ise yeni X logosunu görmemek için Twitter uygulamasını güncellemedi.

Sosyal medyada başlayan bir akım sonrasında, Twitter kuşunun olduğu iPhone'lar koleksiyon parçası haline geldi. eBay'de telefonlarını binlerce dolara satan iPhone kullanıcıları, Elon Musk'a tepki göstermeyi de ihmal etmedi.

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Örneğin, hala Twitter logosuna sahip olan bir iPhone 11 Pro Max için 25 bin dolar istendi. Bu ürün eBay'de kaldırılmış olsa da, 800-1000 dolar arasında fiyatlara sahip iPhone modellerinin olduğunu belirtmek gerekiyor.

Benzer bir durumun Android dünyası için geçerli olmayacağını hatırlatalım. Android'de sideloading (APK yükleme) olduğu için üçüncü taraf mağazaları kullanarak eski sürüme dönebilirsiniz. Ancak Twitter'ın bu sürümler için desteği kesebileceğini de unutmamak lazım.

25 bin dolarlık ilan silinmiş olsa da, Twitter logolu iPhone'lar için yüksek fiyatları ödeyen kişilerin olup olmayacağını göreceğiz.

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