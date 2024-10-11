Elon Musk, ev İşlerine yardımcı olacak 30.000 dolarlık 'Optimus' robotlarını tanıttı

Tesla CEO'su Elon Musk, ev işlerine yardımcı olması için tasarlanan 30.000 dolarlık "Optimus" robotlarını tanıttı. Bu gelişme, bilim kurgu severler arasında "Ben, Robot" filmine benzetmelere yol açtı.

Etkileyici bir gösteride, insansı robotlar sahnede tek sıra halinde yürüdü. Musk, robotların içecek servisi gibi basit görevleri yerine getirebileceğini belirtti. "Seri üretimde bir Optimus robotunu 20.000 ila 30.000 dolara satın alabileceksiniz," dedi ve ekledi: "Köpeğinizi gezdirebilir, çim biçebilir, alışveriş yapabilir, hatta arkadaşınız olabilir."

Robotlar, mutfak temizliği ve posta toplama gibi ev işlerini yapabilme yeteneğine sahip. Musk, bu teknolojinin milyonlarca eve hizmet etme potansiyeli olduğunu vurguladı.

Ancak bu gelişme, sosyal medyada endişelere de yol açtı. Birçok kullanıcı, robotların gelecekte insanlık için tehdit oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Musk, robotların insan benzeri tasarımının bilinçli bir tercih olduğunu açıkladı. "İnsan toplumu iki ayaklı, iki kollu ve on parmaklı bir varlığın etkileşimine dayanır," dedi.

Öte yandan Musk, yapay zekanın hızla geliştiğine dikkat çekti. Gelecek yıl sonuna kadar yapay zekanın insanları geçebileceğini ve beş yıl içinde "duyarlı" yapay zekaların sayıca insanları aşabileceğini öngördü.

Bu gelişmeler, teknolojinin geleceği ve toplum üzerindeki potansiyel etkileri hakkında tartışmaları alevlendiriyor.