Elektrikli otomobil pazarının yeni lideri belli oldu! Tesla'yı ezdi geçti

En çok satan elektrikli otomobiller artık Tesla'ya ait değil. Hatta artık ilk 5'e bile giremiyor. İşte pazarın yeni lideri...

Tüm dünya elektrikli otomobilleri hayatımıza entegre edebilmek için büyük bir dönüşüme girdi. Öyle ki 10 yıl içerisinde sıfır araç satın almak için bayiye gittiğimiz zaman benzin, mazot veya LPG'li binek araba göremeyeceğiz. Peki şu anda pazarının lideri kim? İşte en çok satan elektrikli otomobiller…

En çok satan elektrikli otomobiller – 2022

Uzun yıllardır elektrikli otomobil denildiği zaman akıllara ilk olarak Elon Musk'ın CEO'su ve çoğunluk hisselerine sahip olduğu Tesla geliyor. Fakat diğer otomobil üreticilerinin biraz geç de olsa sektördeki değişimi kabullenmesi neticesinde pazardaki dengeler değişti.

Tabii bu durum piyasa değerlerine de direkt olarak etki etti. Bilindik otomobil şirketlerinin piyasa değeri en fazla birkaç yüz milyar dolara ulaşırken Tesla rakiplerini kat be kat aşarak 1.2 trilyon dolar seviyesine kadar ilerledi.

Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!

Ancak belirttiğimiz gibi Alman ve Çinli otomotiv üreticileri içten yanmalı inatlarını geride bırakıp elektrikli otomobil üretimine yöneldikten sonra hem gelirleri hem de şirket değerleri yükseldi. Öte yandan Tesla'nın değeri 500 milyar doların altına düştü.

Şu anda piyasaya baktığımızda en büyük oyuncunun artık Tesla değil BYD Auto olduğunu görüyoruz. Hatta en çok satan elektrikli otomobiller listesinde ilk 6 sıra BYD'nin modellerine ait. Fakat buna rağmen Tesla'nın pazar payının da yükseldiğini belirtelim.

En çok satan elektrikli otomobiller

2022 3. çeyrek pazar payları:

BYD Auto: Yüzde 19.7

Tesla: Yüzde 12.6

Wuling: Yüzde 4.7

Volkswagen : Yüzde 4.3

2022 2. çeyrek pazar payları:

BYD Auto: Yüzde 16.3

Tesla: Yüzde 11.7

Wuling: Yüzde 5.3

BMW: Yüzde 3.8

Volkswagen: Yüzde 3.7

Yukarıda paylaşılan şirketlerin yıldan yıla büyüme oranları:

BYD Auto: Yüzde 197

Tesla: Yüzde 43

Wuling: Yüzde 31

Volkswagen: Yüzde 28

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