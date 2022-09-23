Elektrikli Octavia geliyor! Skoda tarihi açıkladı

Dünya genelinde en çok satılan otomobiller arasında yer alan Skoda Octavia modelinin elektrikli versiyonu için tarih verildi.

Elektrikli araç furyasına katılan Skoda, dünya genelinde en çok satan modeli için düğmeye bastı. Ülkemizde de oldukça popüler olan Skoda Octavia modelinin elektrikli versiyonu yakında tanıtılacak.

Üretim bandının yüzde 40'ını oluşturan Skoda Octavia, C segment otomobiller arasında en çok tercih edilenlerden biri. Audi A3, Hyundai Elentra, Renault Megane Sedan ve Toyota Corolla gibi modeller ile rekabet eden Octavia, yeniden doğacak.

Skoda, elektrikli Octavia için düğmeye bastı

Konu hakkında açıklama yapan Skoda CEO'su Klaus Zellmer, "İçten yanmalı motorlu araçlar, Avrupa pazarında 2035 yılı itibariyle yasaklanacak. Şirketimizin en yüksek satış sayısına sahip modeli olan Octavia için çalışmalarımızı hızlandırdık. 2030 yılına kadar, gelirimizin yüzde 70'ini elektrikli araçlardan elde etmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Zellmer, daha geniş bir kitleye hitap edebilmek için içten yanmalı versiyonların üretimine devam edeceklerini belirtti. Şirket, elektrikli versiyonun 2026 yılından önce piyasaya sürüleceğini duyurdu.

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Skoda, elektrikli Octavia modelinden sonra yedi koltuklu elektrikli SUV ve elektrikli crossover modellerini de tanıtacak. Bununla birlikte, henüz tasarım aşamasında olan yeni mini SUV modeli, Skoda Fabia yerini alacak.

Volkswagen Grup bünyesinde faaliyet gösteren firmalar, geliştirdikleri elektrikli araçlarda MEB mimarisini kullanıyor. Analistler, yeni Octavia modelinin Volkswagen SSP mimarisini kullanan ilk modellerden biri olacağını tahmin ediyor. Volkswagen, SSP mimarisini 2025 yılında piyasaya sürecek.

Elektrikli Octavia, ortalama 600 km menzile sahip olacak. 200kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı belirtilen modelde 89kW batarya kullanılacak.

Standart modelde iki adet motor, vRS varyantında ise dört motor kullanılacağı tahmin ediliyor. Şirketin elektrikli modelin tasarımında önemki değişiklikler yapacağı düşünülüyor.