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Elektrikli Aracınızı Evinizde Şarj Ederken Felakete Davetiye Çıkarmayın

Elektrikli Aracınızı Evinizde Şarj Ederken Felakete Davetiye Çıkarmayın
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Dizaynvip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, elektrikli araçların çevre dostu ve ekonomik olduğunu ancak yanlış şarj işlemlerinin patlama riski gibi büyük tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Malkoç, ev tipi prizlerin yetersiz olduğunu ve profesyonel ekipman kullanımı gerektiğini vurguladı.

Elektrikli araçlar, çevre dostu ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunarken, doğru şarj yöntemleri ve güvenlik önlemleri alınmadığında ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Dizaynvip Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, yanlış şarj işlemlerinin büyük riskler doğurabileceğine dikkat çekerek, elektrikli araç sahiplerini güvenlik konusunda uyardı.

"Bataryalar Kısa Devrede Patlayabilir"

Malkoç, özellikle bataryaların kısa devreye girmesi durumunda tehlikenin boyutlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. "Bataryanın kısa devre yapması, büyük bir patlama riski taşıyor. Bu yüzden araçların şarj işlemleri dikkatle yapılmalı ve bağlantılar doğru şekilde sağlanmalıdır. Evde yapılan yanlış şarj işlemleri büyük felaketlere yol açabilir," diyerek araç sahiplerini uyardı.

Elektrikli Aracınızı Evinizde Şarj Ederken Felakete Davetiye Çıkarmayın

"Ev Tipi Priz ve Kablolarla Şarj Etmeyin"

Evde şarj işlemi sırasında kullanılan malzemelerin kalitesine vurgu yapan Malkoç, ev tipi prizlerin ve standart kabloların elektrikli araçların şarjı için yeterli olmadığını belirtti. "Şarj işlemi için mutlaka profesyonel ve yüksek kaliteli ekipmanlar kullanılmalıdır. Ucuz ve kalitesiz malzemeler, yalnızca aracınıza değil, bina elektrik sistemine de zarar verebilir ve yangın ya da patlama gibi felaketlere neden olabilir," dedi.

Binalardaki Elektrik Sistemleri Uyumlu Olmalı

Malkoç, elektrikli araçların şarj edileceği binalarda elektrik altyapısının uyumlu olmasının hayati önem taşıdığını ifade etti. "Elektrik sistemi, yüksek akım çeken araç şarj istasyonlarını destekleyecek kapasitede olmalı. Yetersiz sistemlerde hem araçlar hem de bina için tehlike oluşabilir. Bu nedenle binalardaki sistemlerin uzmanlar tarafından raporlanması gerekiyor" diye ekledi.

Elektrikli Aracınızı Evinizde Şarj Ederken Felakete Davetiye Çıkarmayın

Kasko Poliçenizi Gözden Geçirin

Araç sahiplerine bir diğer önemli hatırlatma ise sigorta poliçeleri hakkında oldu. Erbakan Malkoç, bazı kasko poliçelerinin yanlış şarj işlemlerini "kullanıcı hatası" olarak değerlendirip hasarları kapsam dışı bırakabileceğini belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Elektrikli Araç Kullanmak Bilgi Gerektiriyor

Elektrikli araç kullanımının yalnızca sürüş deneyimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Malkoç, doğru şarj teknikleri ve batarya yönetiminin önemine dikkat çekti. "Elektrikli otomobil kullanmak, yalnızca aracı sürmek değil, aynı zamanda güvenli şarj ve batarya yönetimi konularında bilgi sahibi olmayı gerektirir. Bu, aracınızın ömrünü uzattığı gibi, sizi ve çevrenizdekileri de olası tehlikelerden korur" dedi.

Kaynak: Bültenler / Muhammed Furkan Güneş - Teknoloji
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