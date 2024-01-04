Ekşi Sözlük'ün mobil uygulamalarına engelleme kararı çıktı

Ekşi Sözlük'ün App Store ve Google Play'deki uygulamalarına engelleme kararı çıktı. Gerekçe olarak da "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gösterildi. Bu olayın hemen ardından Apple, App Store'daki uygulamayı kaldırdı.

Ekşi Sözlük uygulaması engellendi

Alan adıyla ilgili birçok kez sorun yaşayan Ekşi Sözlük, "eksisozluk1999.com" için alınan erişim engeli kararının ardından "eksisozluk111.com" adresi üzerinden kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor. Platform, Web adresine bu şekilde çözüm bulsa da mobil uygulamasına çare bulamadı.

Platform, geçtiğimiz ay pedofili skandalıyla çalkalanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündeme oturan ve sosyal medyada herkesin canını yakan pedofili mesaj için harekete geçti ve şahsın adresinin bulunması için kolları sıvadı. Son dönemde adı sürekli sorunlarla anılan Ekşi Sözlük için zor günler devam ediyor.