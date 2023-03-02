Ekşi Sözlük'ün erişim engeli kaldırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Ekşi Sözlük'e 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesi gereğince verilen erişim engeli sosyal medyada gündem olmuştu. Bugün Ekşi Sözlük CEO'su Başak Purut, bu erişim engelinin mahkeme kararıyla kaldırıldığını açıkladı. Bazı kullanıcılar hala Ekşi Sözlük'e ulaşamazken bazı kullanıcılarda bu engel tamamen kalkmış durumda.

Ekşi Sözlük'ün erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı!

Toplamda dokuz gün süren engel, verilen karara gerekçe olarak bir içerik bulunmadığından dolayı yapılan itiraz sonrası kaldırıldı. Engel süresince Ekşi Sözlük yönetiminin yaptığı açıklamalarda tüm hukuki yollara başvurulacağı ve bu kararın herhangi bir dayanağının olmadığı belirtiliyordu.

yaptığımız itiraz ankara 4. sulh ceza hakimliğince kabul edildi ve erişim engelinin kaldırılmasına karar verildi. kararın uygulanması için yetkililerle iletişime geçiyoruz. hukuka inanmaya devam edeceğiz. — ekşi sözlük (@sozluk) March 2, 2023

Bildiğiniz üzere BTK'nin ülkemizde faaliyet gösteren web sitelerine erişim kısıtlama yetkisi bulunuyor. Kısa süre önce bu yetkinin Twitter ve TikTok için kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise ülkemizin popüler yerli sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük bu yetki kapsamında erişime kapatıldı. Fakat diğer platformlar gibi Ekşi Sözlük de erişime açıldı.

Twitter ve BTK el sıkıştı: Erişim kısıtlaması kaldırıldı

CEO Başak Purut'un paylaştığı mahkeme kararının önce BTK'ye ulaşması gerekiyor. Sonrasında ise verilen karar tekrar değerlendirilecek ve nihai karar ortaya çıkacak. Paylaşılan mahkeme kararı şu şekilde:

pic.twitter.com/2qF0vF3jyO — Basak Purut (@basakpurut) March 2, 2023

Ekşi Sözlük erişim engeli kararı nasıl sorgulanır?

Ülkemizde yetkili olan Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesi üzerinden siteler hakkında çıkan kararlara erişebiliyoruz.

Buraya tıklayarak BTK'nin site bilgileri sorgu sayfasını açın.

Sorgulamak istediğiniz siteyi domain kısmına girin.

Güvenlik kodunu girdikten sonra sorgula butonuna basın.

Ardından aradığınız siteyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

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