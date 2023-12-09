egaranti: Ulusal pazarda büyüme ve yurtdışı pazarlara açılma hedefleriyle ilerliyor

2023 yılının ortasında, yıl sonu hedeflerine ulaşan egaranti ekibi, ulusal pazardaki büyümesini sürdürme ve yurtdışı pazarlara açılma hedefleriyle ilerliyor. egaranti, API tabanlı bir platform olarak firmaların garanti işlemlerini merkezileştirmelerine imkan tanıyor ve tüketicilere tüm ürünlerinin garanti süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetme imkanı sunuyor. Şirket, hızlı bir büyüme göstererek saha iş ortakları oluşturmayı ve Türkiye ve Avrupa'da sigorta çözümleri sunmayı hedefliyor.

2023 yılının ortasında, yıl sonu hedeflerine ulaşan egaranti ekibi, ulusal pazardaki büyümesini sürdürme ve yurtdışı pazarlara açılma hedefleriyle ilerliyor. Garanti belgesini yok eden sistem egaranti nedir?

egaranti nedir?

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API tabanlı egaranti platformu, firmaların e-ticaret sistemleri, pazaryerleri ve fiziksel satış noktalarındaki CRM sistemlerini birkaç saniye içinde entegre ederek garanti işlemlerini merkezileştirmelerine imkan tanıyor. Böylece tüketiciler, tüm ürünlerinin garanti süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetebiliyorlar.

Kamil Kınacı, Sinan Peksoy ve Faruk Yılmaz tarafından 2021 Kasım'ında kurulan girişim, şu an 12 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Kamil Kınacı'nın belirttiğine göre, egaranti 2022'de canlıya geçti ve 65 marka, 18 partner ve 100.000'den fazla kullanıcı ile dijital garanti süreçlerini genişletmeye devam ediyor. Ağustos 2022 itibarıyla şirketin değerlemesi 25 milyon lira olarak belirlendi.

Sinan Peksoy'un önceki iş deneyimlerinden esinlenerek ortaya çıkan fikir, TÜBİTAK 1512 desteğiyle geliştirilmeye başladı ve Ağustos 2022'de yatırımcılardan 25 milyon ? değerleme üzerinden 2.8 milyon ?'lik tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Türkiye'de hızlı bir büyüme gösteren egaranti, saha iş ortakları oluşturmaya başladı ve Ağustos sonuna kadar 30 e-fatura çözümü sağlayıcı ile iş ortaklığı yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki aylarda, Türkiye ve Avrupa'da kullanıcılara garanti yönetimi yanında sigorta çözümleri sunmayı planlıyor.

egaranti, firmalardan garanti belgesi aktarımı başına ücret alarak gelir elde ediyor ve 2023 içinde 100 firma ile anlaşarak 1 milyon kullanıcıya hizmet vermeyi, gelir modeline sigorta ve yedek parça gibi ek hizmetleri dahil etmeyi hedefliyor.