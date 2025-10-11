EBYÜ Öğrencileri TEKNOFEST'te İkinci Oldu

İstanbul'daki TEKNOFEST 2025'in Robolig branşında, ürettikleri yerli robotla ikinci olan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Teknoloji Transfer Ofisi öğrencileri, yeni teknoloji yarışlarında zirveyi hedefliyor.

EBYÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin "Farketmez" takımı öğrencileri, kendi imkanlarıyla 3 boyutlu yazıcıdan parçalarını ürettikleri robotla, İstanbul'daki TEKNOFEST 2025 yarışlarına katıldı.

Teknoloji alanında isim yapmış birçok üniversitenin de bulunduğu 3 bin 490 takım ve 10 bin 897 yarışmacıyı geride bırakarak ikinci olan EBYÜ öğrencileri, yeni teknoloji yarışlarında zirveye çıkmayı hedefliyor.

EBYÜ Teknoloji Transfer Ofisi Öğretim Görevlisi Oğuzhan Akoğuz, AA muhabirine, TEKNOFEST'te iki yıldır Robolig yarışmalarına katıldıklarını söyledi.

Teknoloji festivalinin gençlik için önemli olduğunu ifade eden Akoğuz, şöyle konuştu:

"Kartlar yeniden dağıtılıyor. Bakıyoruz, Orta Doğu'ya savaşlar var. Bakıyoruz Asya'ya, güç mücadeleleri var. Bugün Amerika'nın karşısında Çin'in yükselişi var. Şimdi bunların hepsini beraber düşünmek lazım. Bu coğrafyada sadece doğruyu söylemek yetmiyor. Doğruyu en güçlü şekilde söylemek gerekiyor. Eğer siz doğruyu savunuyorsanız, bunu güçle desteklemeniz gerekiyor. İşte TEKNOFEST bu ruhun bir yansıması. Biz inandığımız doğruları dünyada hakim kılabilmek için gücü elde etmek zorundayız. Bunun yolu da teknolojiden geçiyor. Öğrencilerimizle burada verdiğimiz mücadele aslında bu. Yani biz Türkiye olarak üretiyoruz, gençlerimiz üretiyor ve geleceğe umutla bakıyoruz."

"Ürettiğimiz araç her alanda kullanılabilir"

TEKNOFEST'te birçok köklü üniversite ile rekabet ettiklerini anlatan Akoğuz, önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Akoğuz, öğrencilerin bu yarışlarda kişisel kabiliyetlerini artırdıklarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz araç, sivil alandan askeri alana, tarımdan kimyaya ve sanayiye kadar her alanda kullanılabilir. Tabii ki yarışmada birçok köklü üniversiteyle rekabet içerisinde olduk ve bunların önüne geçerek Türkiye ikinciliği elde ettik. Bunda üniversitemizin bize olan katkısı çok önemli. Yani bize laboratuvarlarını açtılar. Bu anlamda maddi anlamda bizi desteklediler, yüreklendirdiler. Bu çok önemliydi." diye konuştu.

Bilgisayar mühendisliği 4. sınıf öğrencisi takım kaptanı Hakan Ademoğlu ise yaptıkları işin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Bir yandan derslere giriyorduk, bir yandan da sınavlara çalışıyorduk. Arta kalan zamanlarda da bu projeyi geliştiriyorduk. 7-8 ay süren bir çalışmanın ardından sahayı hiç görmeden, bu aracın oraya uygun olması ve yaptığınız mekanizmaların çalışması, yani geliştirmiş olduğumuz bu sistemin orada çalışıp çalışmadığını tecrübe etmek, bunu görmek çok heyecan vericiydi." dedi.

"Fırsat verildiğinde bu ülkenin gençleri her şeyi başarabilir"

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Burkay Elbir de buldukları her fırsatta, uzun soluklu çalışmanın ardından aracı tasarladıklarını belirterek, "Büyük projeler bir adımla başlıyor. Biz de bu şekilde projemizi geliştirmek için sıfırdan başladık. Aracımızı 3 boyutlu ortamda tasarlayarak zamanla deneme yanılma yöntemleriyle geliştirdik. Yaptığımız çalışmaların, aldığımız ödülle işe yaradığını görmek bizi çok mutlu etti. İnşallah seneye de kendimizi daha da geliştirerek aracımızla birinci olmayı hedefliyoruz. Fırsat verildiği zaman bu ülkenin gençlerinin her şeyi başarabileceklerini kendimizden de tecrübe ederek gördük." ifadelerini kullandı.