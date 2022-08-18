DxOMark en iyi kameraya sahip telefonları açıkladı!

Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesini güncelledi.

Akıllı telefon sektöründeki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Galaxy S22, iPhone SE 2022 ve Xiaomi 12 modellerinin tanıtılmasıyla daha da artan bu rekabet, pazar payı nispeten daha az üreticileri de harekete geçirmeye başladı. Son olarak modelleri test ederek belirli standartlar altında kıyaslayan DxOMark, en iyi kameraya sahip akıllı telefonları açıkladı. İşte en iyi kameraya sahip telefonlar…

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En iyi kameraya sahip telefonlar

DxOMark'a göre en iyi kamera performansı gösteren akıllı telefon, mart ayında tanıtılan Honor Magic 4 Ultimate oldu. Fotoğrafta 153, zoomda 107 ve videoda 117 puan alan modelin ortalama puanı ise 146. Uzunca bir süre liderlik koltuğunda oturan ve Magic 4 Ultimate'e yerini kaptıran Huawei P50 Pro modeli ise fotoğrafta 149, zoomda 107 ve videoda 116 puan aldı ve ortalama 144 puanla ikinci sıradan kendine yer buldu.

Listenin üçüncü sırasında geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 11 Ultra karşımıza çıkıyor. Henüz Xiaomi 12 Ultra tanıtılmadığından şirketin kamera tarafındaki en başarı modeli konumunda. Akıllı telefon; fotoğrafta 148, zoomda 100 ve videoda 117 puan aldı. Ortalama puanı ise 143.

DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesi şöyle; (Ortalama)

Honor Magic 4 Ultimate – 146 puan

Huawei P50 Pro – 144 puan

Xiaomi 11 Ultra – 143 puan

Huawei Mate 40 Pro+ – 139 puan

İphone 13 Pro – 137 puan

iPhone 13 Pro Max – 137 puan

Huawei Mate 40 Pro – 136 puan

Google Pixel 6 Pro – 135 puan

vivo X70 Pro+ – 135 puan

Smartphone for Snapdragon Insiders – 133 puan

Xiaomi mi 10 Ultra – 133 puan

Google Pixel 6 – 132 puan

Huawei P40 Pro – 132 puan

Honor Magic4 Pro – 131 puan

OPPO Find X3 Pro – 131 puan

Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) – 131 puan

Galaxy S22 Ultra (Exynos) – 131 puan

vivo X70 Pro (MediaTek) – 131 puan

vivo X50 Pro+ – 131 puan

Xiaomi 12 Pro – 131 puan

iPhone 13 – 130 puan

iPhone 13 mini – 130 puan

iPhone 12 Pro Max – 130 puan

Google Pixel 6a – 130 puan

iPhone 12 Pro – 128 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kamera tarafındaki en başarılı akıllı telefon hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.