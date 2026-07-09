Düzce Üniversitesinin projesine 2 milyon avroluk hibe desteği

Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Düzce Teknopark ortaklığıyla hazırlanan "EDUVENTURE" projesi, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) Yükseköğretim Girişimi 2025 Çağrısı kapsamında 2 milyon avro bütçeyle desteklenecek.

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsünün yükseköğretim kurumlarında inovasyon ile girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen programı kapsamında kabul gören proje; STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına odaklanıyor. Projeyle, araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi, yenilikçilik ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Düzce Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülecek projenin operasyonel sürecinde uluslararası bir yapı görev alacak. Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Almanya, İsviçre, Avusturya, Letonya, Polonya ve Kolombiya'dan üniversiteler, teknoparklar ile sanayi ve iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı çok uluslu bir konsorsiyum oluşturulacak.

Girişimcilik ve inovasyon odaklı faaliyetlerin yürütüleceği EDUVENTURE projesi çerçevesinde; eğitimler, uygulamalı "bootcamp" programları, sanayi odaklı çalışmalar ve girişim destek süreçleri yürütülerek yükseköğretim kurumlarının inovasyon kapasitesini güçlendirecek kurumsal mekanizmalar hayata geçirilecek. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı