Düzce Üniversitesi ile Türksat Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Türksat arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında iş birliği protokolü yapıldı. Protokol kapsamında, bilişim ürün ve hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması, uydu projeleri planlanması ve eğitim programlarına destek sağlanması hedefleniyor.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Türksat arasında bilgi ve iletişim teknolojileri konularında iş birliği protokolü yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol, Rektörlük Çalıştay Salonu'nda DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok arasında imzalandı.

Protokolle, bilişim ürün ve hizmetleriyle uydu, kablo hizmetleri gibi başlıklarda verimliliğin arttırılması, Milli Uzay Programı (MUP) HEDEF-9 (Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi) ile uyumlu insan kaynağı ve bilgi birikiminin artırılması, çalışmaların sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Sözleşme çerçevesinde, ortak veya iş birlikli küpsat/nanosat ölçeğinde uydu tasarım, geliştirme, üretim, test, fırlatma, devreye alınma ve işletimini kapsayacak uydu projeleri planlanması, eğitim programlarına yönelik Türksat tarafından insan ve bilgi birikimi desteği sağlanması, taraflar arasında eğitim veya danışmanlık hizmetleri sunulması planlanıyor.

Protokolün imzalanmasının ardından Ertok ve beraberindeki heyet, DÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez Müdürü Doç. Dr. Cengiz Tuncer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (DÜBİT) ziyaret eden heyete, DÜBİT Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, sanayici, çiftçi ve akademisyenlere nitelikli test ve analiz hizmeti sağlayan TÜRKAK Akreditasyonu'na sahip kurum hakkında bilgilendirme yaptı.