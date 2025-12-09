Haberler

Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının en iyi ve en güçlü 10 telefonu listelendi. Dünyada satış rekorları kıran Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 ilk 10'a bile giremezken, zirvedeki telefon ise sürpriz bir şekilde Red Magic 11 Pro oldu.

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.

IPHONE 17 İLK 10'DA YOK

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk listede yer almaması dikkat çekti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE RED MAGİC 11 PRO VAR

Dünyanın en güçlü telefonları listesinin zirvesinde Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemciye sahip Red Magic 11 Pro yer alırken onu iQOO 15 takip etti.

XIAOMİ 15 SON SIRALARDA

OnePlus 15'ın 3. sırada yer aldığı listede AnTuTu Puanı olarak 2962431 alan Xiaomi 15'in 8. sırada yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

İşte dünyanın en güçlü 10 telefonu listesi;

Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMr Camel:

Apple telefon değil ki sadece marka reklam hava cıva birde ingilizlere kişisel güvenliğine izin vermişler yanı apple kullananların telefonları inceleyebilirler

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Saçmalığa bak bazı markaların yeni bazıların eski modelini baz almış beyni olmayanlar tabii ki 8 elite olanlar 8 elite gen 5 den düşük olacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumları7y66dfsr5k:

bu android telefonlarda her türlü hile hack oluyor listedekiler tam anlamıyla güvenilmez modeller…hackerler arkadaşımın banka bilgilerine girip para çektiler…siber polisi bile dedi İphone da hiç bir şekilde özel bilgilerine erişemezler ama androidlerin hepsine girebiliyorlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakam büyük oranda netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Rakam büyük oranda netleşti
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
title