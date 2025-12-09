Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, 2025 yılının en iyi ve güçlü telefonlarını açıkladı.

IPHONE 17 İLK 10'DA YOK

Dünyanın en çok tercih edilen telefon markalarından Apple'ın amiral gemisi iPhone 17 serisi ise listede sürpriz yaptı. Satış rekorları kıran modelin 10 telefonluk listede yer almaması dikkat çekti.

LİSTENİN ZİRVESİNDE RED MAGİC 11 PRO VAR

Dünyanın en güçlü telefonları listesinin zirvesinde Snapdragon 8 Elite Gen5 işlemciye sahip Red Magic 11 Pro yer alırken onu iQOO 15 takip etti.

XIAOMİ 15 SON SIRALARDA

OnePlus 15'ın 3. sırada yer aldığı listede AnTuTu Puanı olarak 2962431 alan Xiaomi 15'in 8. sırada yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

İşte dünyanın en güçlü 10 telefonu listesi;