Dünyaca ünlü şarkıcının Tesla'sında parçalanmış kadın cesedi bulundu

Güncelleme:
ABD'nin Los Angeles kentinde, "D4vd" olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajından çürümüş ve parçalara ayrılmış kadın cesedi çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve D4vd'in polisle 'tam iş birliği içinde olduğu' aktarıldı.

ABD'nin Los Angeles kentinde, "D4vd" olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke adına kayıtlı bir Tesla'nın bagajından çürümüş ve parçalara ayrılmış kadın cesedi çıktı.

YOĞUN KOKU ORTAYA ÇIKARDI

Olay, çevredekiler tarafından fark edilen yoğun koku üzerine ortaya çıktı. Polis kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Hollywood'daki bir çekici otoparkında bulunan araçtan çıkan ceset, çöp poşeti benzeri bir torbaya ciddi şekilde parçalanmış şekilde konmuştu.

ARAÇ BEŞ GÜN ÖNCE TERK EDİLMİŞ

Burke adına kayıtlı Teksas plakalı araç, lüks Bird Streets semtindeki otoparka en az 5 gün önce terk edilmiş.

"TAM İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE"

D4vd'in menajeri, şarkıcının gelişme hakkında bilgilendirildiğini ve yetkililerle "tam iş birliği içinde olduğunu" söyledi.

MİLYONLARCA TAKİPÇİYE SAHİP

TikTok'ta 3,6 milyon takipçiye sahip olan ve dünya turnesine çıkan D4vd, salı günü Minneapolis kentinde bir konser vermeye hazırlanıyordu.

