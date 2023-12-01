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Dünya'nın uzaydan ilk kez 360 derece kamara ile çekilen görüntüleri yayınlandı

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Çinli teknoloji şirketi Insta360, uzaya gönderdiği 360 derecelik kamera ile Dünya'nın eşsiz görüntülerini yakaladı. 300 mil uzaklıkta çekilen fotoğraflar, yıldızlar, Samanyolu ve manyetik alanın etkisi altındaki korkunç yeşil ışıkları içeriyor. Kamera, uzayda tamamen açık bir kamera ile çekilen ilk görüntülerin sahibi olarak dikkat çekiyor

Çinli bir teknoloji firması 360 derecelik kamera ile ilk kez uzaydan dünyanın resimlerini çekti. Çekimde dünyanın ağızları açık bırakan görüntüleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji şirketi Insta360, dünyada ilk olduğunu iddia ettiği kamerayı uydu üzerinden uzaya gönderdi. Kamera bu yılın başlarında 16 Ocak'ta uzaya çekildi.

Dünya'dan 300 mil uzakta bir yerden çekilmiş bir dizi fotoğraf çekildi.

Kamera yıldızların, Samanyolu'nun ve Dünya'nın 360 derecelik görüntüsünü yakaladı.

Çekilen görüntülerde dünyamızın çevreleyen korkunç yeşil ışıklar görüntülendi.

Bu aynı zamanda Mars dahil diğer gezegenlerde de görülebilen bir olgudur.

Dünyadaki manyetik alanda bulunan enerji yüklü parçacıklar dünyanın etrafındaki korkunç yeşil ışıkların oluşmasına sebep oluyor.

Görüntüleri çeken Insta360 şirketi, bu uzaydaki ilk tamamen açık kameralar ile çekilen görüntüler olduğunu söyledi.

Kameranın bağlı olduğu roketin uzaya fırlatılması esnasında aşırı sıcak ve soğuk hava, uzak radyasyonu ve ve yoğun titreşim gibi sorunlar ile karşılaşıldı.

Dünya'nın uzaydan ilk kez 360 derece kamara ile çekilen görüntüleri yayınlandı

Dünya'nın uzaydan ilk kez 360 derece kamara ile çekilen görüntüleri yayınlandı

Dünya'nın uzaydan ilk kez 360 derece kamara ile çekilen görüntüleri yayınlandı

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Dünya Teknoloji Haberler

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