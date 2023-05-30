Diyarbakır Sanayi Mektebi genç kadınları yazılımcı yapıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır Sanayi Mektebi Javascript Akademisi programıyla genç kadınları yazılımcı yapıyor.

2019 yılından beri gençler ve kadınlar için nitelikli eğitim programları düzenleyen ve özellikle geleceğin becerilerine odaklanan Diyarbakır Sanayi Mektebinde 'Javascript Akademisi' ile yazılım eğitim programları başlıyor. İlk eğitim programı Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi çerçevesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, UNDP ve Sabancı Vakfı desteği ile Habitat Derneği işbirliğinde düzenlenecek. 7 günlük yoğunlaştırılmış Javascript yazılım dili eğitimi, atölyeler, mentorluk desteği ve insan kaynakları görüşmelerinden oluşan pak programa genç kadınlar katılabilecek.

Yazılım eğitimleri hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, "Geleceğin iş alanlarından biri yazılım. Farklı alanlarda eğitim almış gençler yazılım alanında 3-6 aylık eğitim ve destek programları ile istihdama katılabiliyorlar. Özellikle bu alana ilgi duyan gençler için yazılım alanı önemli iş fırsatları sunuyor. Bizler de bu fırsatları gençler ile buluşturmak istiyoruz. Bu eğitim programı yoğunlaştırılmış bir program ve ilk kez düzenliyoruz. Sonrasında eğitim alan genç kadınları işletmeler ile de buluşturuyoruz. Sanayi Mektebinde eğitim programlarının yanında eğitim alan gençlerin istihdama katılımına yönelik programlara da öncelik vermeye başladık. Yazılım alanında da düzenli eğitimler gerçekleştirmeyi ve eğitimi başarı ile tamamlayan gençlerimizi işletmeler ile bir araya getirmeyi hedefliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR