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Diyarbakır'da okullar 1 gün tatil edildi!

Teknoloji Haberleri

Diyarbakır'da okullar 1 gün tatil edildi!

Diyarbakır Valisi tarafından yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Türkiye genelinde kış mevsimiyle ve sıcaklıkların düşmesiyle beraber birçok ilde kar yağışı başladı. Birçok şehir beyaza büründü. Son olarak yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır'da okullar 1 gün tatil edildi.

Diyarbakır'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi!

Kısa süre önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının Türkiye genelinde etkili olacağı belirtildi. Hatta 10 şehir için sarı alarm dahi verildi ve henüz yağış başlamayan kentlerde bile kar hazırlıklarına başlandı.

Sevgili öğrenciler ve kıymetli velilerimiz,#Diyarbakır'ımızda etkili olan kar yağışı nedeniyle,

İl genelinde;

?? 6 Şubat Pazartesi (Yarın)

Eğitim öğretime (örgün ve yaygın eğitime) 1?? günlüğüne ara verilmiştir.

Hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinlidir.

— Ali İhsan Su (@aliihsansu_) February 5, 2023

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Pazartesi (yarın) okulların il genelinde tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan hamile ve engelli kamu personellerine de idari izin verildi.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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