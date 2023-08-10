Disney Plus, Türkiye'ye zam yapacak

Son zamanlarda Atatürk dizisini platformda değil de bir televizyon kanalında ve sinemada yayınlama kararıyla büyük kamuoyu tepkisi toplayan Disney Plus için küresel çapta zam yapıldı. Yeni zammın Türkiye'ye de yansıması bekleniyor.

Son zamanlarda Atatürk dizisini platformda değil de bir televizyon kanalında ve sinemada yayınlama kararıyla büyük kamuoyu tepkisi toplayan Disney Plus için küresel çapta zam yapıldı. Yeni zammın Türkiye'ye de yansıması bekleniyor.

Disney Plus'ın reklamsız abonelik ücretine yüzde 27 zam

Reklamsız abonelik, 12 Ekim'den itibaren yüzde 27 artışla aylık 13,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Reklamlı abonelik ise aylık 7,99 dolar olarak kalacak. Ülkemizde ise Disney+ aboneliğinin aylık ücreti halihazırda 64,99 TL. Eğer artış oranı küresel ile aynı olursa aylık aboneliğin ülkemizde 82 TL civarına yükselmesi muhtemel.

Disney+ Türkiye Fiyatı 2023

Ancak dolar kurunun dengesizliği ve en son zamdan sonra bir hayli artmasından ötürü biz bu zammı çok daha yüksek boyutlarda da hissedebiliriz. Zaten şirketin Atatürk dizisinin platformda yayınlanmaması nedeniyle protesto edilmesi de platformun Türkiye ayağı için işleri zorlaştırıyor.

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Platformun Türkiye'den çekilebileceği söylentileri bile dolaşırken aylık abonelik ücretinin ne olacağını kestirmek biraz zor. Şirket ayrıca 1 Kasım'dan itibaren Avrupa'da ve Kanada'da belirli pazarlarda reklamlı abonelik sistemini yaymayı planlıyor. Bunun içine Türkiye'nin dahil olup olmadığı bilinmiyor.

Disney'in bu hamlesi biraz 'cesaretli'

Disney CEO'su Bob Iger, platform ilk yayınlandığında aile paketini 6,99 dolara, yani Netflix'in hemen hemen yarı fiyatına satıyordu. Disney+'ı neredeyse reklamsız Netflix ve HBO Max kadar yüksek ücretlendirme kararı, platformun içerik kütüphanesinin bu iki hizmetle rekabet edebileceğine inandığını gösteriyor.

Iger, Çarşamba günü şirketin kazanç toplantısı sırasında şunları söyledi:

"2022'nin sonlarında Disney+'da oldukça önemli bir fiyat artışı yaptık ve ondan sonra gerçekten önemli sayıda bir abone kaybı görmedik, bu da aslında bizi fiyat artışı konusunda yüreklendirdi".

Sinema devinin bu hizmetler için fiyatları aynı tutarak kullanıcıları kasıtlı olarak reklam destekli hizmetlerine yönlendirmeye çalıştığını belirten Iger, yayın akışı için reklam ortamının geleneksel medyadan daha sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Iger'ın Hollywood yazar ve oyuncu grevleri önümüzdeki aylarda içerik hattını tehdit etse bile tüketicilerin yayın hizmetleri için daha fazla ödeyeceğini iddia etmesi gerçekten enteresan. Bakalım gerçekten öyle olacak mı…

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