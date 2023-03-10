Discord, yapay zeka destekli sohbet botunu duyurdu!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Chatgpt, teknoloji dünyasını fazlasıyla etkilemiş durumda. Pek çok teknoloji şirketinden sonra şimdi de oyun dünyasının favorisi olan Discord yapay zeka destekli sohbet robotu ile bir araya geliyor. Bununla birlikte ChatGPT yakında Discord içinde yer alacak. İşte detaylar!

Discord Clyde botu, kullanıcılarla sohbet edecek

Yapay zeka merkezli sohbet robotu ChatGPT, son zamanlarda teknoloji dünyasında adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz haftalarda Microsoft tarafından yeni Bing'e katılan ChatGPT temelli bir sohbet botu şimdi popüler iletişim platformu Discord'da olacak.

Discord, sahip olduğu mevcut Clyde botunu gelişmiş bir sohbet botuna dönüştürmek için OpenAI'ın ChatGPT'sini kullanacak. Yapılan açıklamalara göre Clyde yeni gelişmelerle birlikte ilerleyen haftalarda kullanıcıların sordukları soruları yanıtlayacak ve kullanıcılarla sohbet edecek.

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Tüm bunlarla birlikte şirket, Discord'un daha kullanılabilir olması için OpenAI'ın diğer teknolojilerini de kullanacak. Buna örnek olarak sohbet kanallarını otomatik bir şekilde yönetmek için hazırlanmış olan AutoMod sistemi yapay zeka ile bir araya gelecek. Bu sayede de kanallar istemedikleri mesajlardan korunma şansına sahip olacak.

Bunların yanı sıra OpenAI, entegre edildiği sunucularda bir özetleme özelliğini de sunacak. Yapay zeka destekli olan bu özellik sayesinde takip ettiğiniz kanallarda biriken konuşmaların özetini görme şansına sahip olacaksınız. Özellikle zaman kazanma açısından bu özellik oldukça etkili olacak gibi duruyor.

Şirket, her geçen gün yapay zeka sistemleriyle konuşmaya başlayacağımızı söylüyor. Ayrıca OpenAI, şu anda Microsoft gibi teknoloji dünyasının önemli isimleriyle birlikte çalışıyor. Bu durumla birlikte şirketin yapay zeka sistemini ticari bir durum haline getirdiğini söylemek mümkün.

Peki, siz Discord yapay zeka sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka hayatımızı ne yönde etkileyecek? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!