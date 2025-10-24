Devlet Korumasındaki Gençten TEKNOFEST'te Ödül: Su Altı Dron Projesi

ANKARA'da devlet korumasında yetişen Bekircan Bayındır (17), kaldığı Sevgi Evi'nde geliştirdiği 'su altı dron' projesiyle TEKNOFEST'te ödül kazandı. Bekircan, tasarımından yazılımına her aşamasını yaptığı su altı dronun görüntü işleyebilip, belirli nesneleri tutup kaldırabildiğini söyledi.

Devlet koruması altında yetişen Bekircan Bayındır, küçük yaşta başlayan teknoloji merakını başarı hikayesine dönüştürdü. Çocukluktan itibaren yazılım ve tasarım dünyasında çeşitli platformlarında oyun geliştiren Bekircan, daha sonra mühendisliğe yönelip sualtı araçları üzerinde çalışmaya başladı. Kurtuluş Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Bayındır, 10 yıldır kaldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi bünyesindeki atölyede su altı dron projesi geliştirdi. Bayındır, aynı yerde kalan takım arkadaşlarının desteği ile geliştirdiği projesiyle, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'te 'takım lideri ödülü'nü kazandı. Bekircan, önceki yıllarda katıldığı TEKNOFEST'lerde de geliştirdiği su altı araçları kategorisinde finale kaldığını söyledi.

'SOLO TÜRKLER, HÜRKUŞLAR ETKİLEDİ'

Bekircan Bayındır, çocukluktan itibaren oyun kodlama dillerinde kendi oyunlarını kodladığını belirterek, "Bu oyunları geliştirerek kendimi daha fazla bir üst seviyeye çıkarmaya ve bu alanda kendi başarımı elde etmeye çalışıyordum. Oyun geliştirmeye yönelmemin nedeni YouTube'daki oyun yapım videolarıydı. 2D oyunlarda zıplama grafikleri gibi eksikleri fark edip, kendi grafiklerimi tasarlamaya başladım. Hayal gücü bu süreçte çok önemliydi. Ardından TEKNOFEST'i İstanbul'da televizyonda görmüştüm. SOLOTÜRK'ler, Hürkuşlar, ardından Türk Yıldızları uçuyordu. Bundan çok etkilendim. 'Ben de neden onlardan biri olmayayım?' dedim. Çalışmalara başlamak istedim; ama takım kurmak zor oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize bu konuda destek oldu ve kendi takımımızı kurma şansı bulduk. Takımı kurduktan sonra yarışmalara hazırlandık, alanlarımızı belirledik; mekanik, elektronik, yazılım gibi. Ben mekanik kısımla ilgilendim. Gövde tasarımlarını geliştirerek, kendimi hep bir üst seviyeye taşımaya çalıştım. 4 yıllık bir emeğin sonucunda ödüller kazandım, kaybettiklerimiz oldu, denemelerimiz oldu. Tabii bunlar bize tecrübe olarak döndü ve TEKNOFEST ekibimiz olarak 5 kişiyle projelere devam ettik" dedi.

'SELÇUK BAYRAKTAR'I ÖRNEK ALIYORUM'

Bekircan Bayındır, üretme isteğinin çok fazla olduğunu ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını söyleyerek, "Bayraktar TB2, TB3 ve Anka-3 gibi uçakları çok beğeniyordum. TEKNOFEST'te su altı kategorisinde, su altında çeşitli görevleri tamamlayabilen, görüntü işleyebilen bir araç ürettik. Biz bu aracı geliştirdik, modüller entegre ettik. Balık gözü kamera ve derin gezen motorları kendimiz ürettik. İlk aracımı tasarladığımda düz bir gövdeydi ve hidrodinamiği kötüydü. Bunu hayal ederek geliştirdim. 'Tuzlu suda mı saf suda mı nasıl dengede kalır?' diye düşündüm. Bu düşünceleri programlara dökerek test ettim. Hayal etmek kadar, bunu gerçeğe dönüştürmek de önemli. Su altı aracımızı dron olarak tanımlayabiliriz. Parçaları ürettikten sonra gövdeye yerleştirmek, hazneleri dengelemek zordu. Suyun giriş-çıkışını hesaba katmamız gerekiyordu. Yarışmaya ilk katıldığımızda 'insansız sualtı araçları' kategorisinde finalist olduk. Sonraki sene 'SUİJİN' takımıyla hem insansız hava aracı hem su altı projesiyle katıldık. Su altı projemiz finalist oldu ve en iyi takım ödülünü aldık. İlk başarısızlıklarımız bizi yıldırmadı, aksine motive etti. TEKNOFEST gibi organizasyonlar gençleri geliştiriyor. Daha iyi bir gelecek, daha iyi bir Türkiye için bu projeler çok değerli. Benim örneğim Selçuk Bayraktar oldu" ifadelerini kullandı.

'JET PİLOTU OLMAK İSTİYORUM'

TEKNOFEST'te finalist olmalarının ardından başka takımlara da mentörlük yaptığını ifade eden Bayındır, "İlk yıl TEKNOFEST'te finalist olduğumda bana 'Bu tasarımı çok beğendik' dediler. O günden itibaren başka takımlara da destek olmaya başladım. Mekanik alanda eğitimler verdim, kendimi de geliştirmeye devam ettim. Aksaray, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi illerde mentörlük yapıyorum. Bu mentörlük; teknik destek kadar psikolojik destek de sayılabilir. Genç arkadaşlara yardım etmeye, onları bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. Gelecekte küçükken oyun geliştiricisi olmak istiyordum, şimdi ise Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu'nda pilotluk eğitimi almak istiyorum. Jet pilotu olmayı hedefliyorum. Disiplin benim için çok önemli. Okul dışında yazılım alanında kendimi geliştirmeye devam ediyorum" diye konuştu.